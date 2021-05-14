Семенченку вручили підозру через обстріл телеканалу "112 Україна"

Співробітники Служби безпеки України 14 травня повідомили про підозру колишньому нардепу Семену Семенченку. Його звинувачують в обстрілі телеканалу "112 Україна" у липні 2019 року.

Слідчі встановили, що обстріл будівлі телеканалу організував Семен Семенченко. Як наголосили в СБУ, цей теракт був використаний представниками Росії у гібридній війні проти України.

До теми З'явилось відео моменту обстрілу 112 каналу

У чому звинувачують Семенченка

За даними слідства, Семенченко залучив двох учасників підпорядкованого йому збройного формування для вчинення теракту. У червні 2019 року тоді ще нардеп разом зі спільником займався розвідкою місцевості поблизу будівлі телеканалу.

Вони обирали оптимальний спосіб вчинення теракту, зокрема, шляхи відходу з місця злочину і наявність камер відеоспостереження,

– наголосили у СБУ.

Крім того, саме Семенченко організував передачу грошей для придбання засобів, необхідних для здійснення теракту. За задумом, виконавці мали придбати автомобіль, закласти в нього великий обсяг вибухівки. Потім припаркувати авто біля будівлі телеканалу, а у визначений час підірвати.

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