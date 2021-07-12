Секретар Львівської міськради відмовився від 54 тисяч гривень премії

Секретар Львівської міськради Маркіян Лопачак відмовився від майже 55 тисяч гривень премії. Він скерував ці гроші на лікування 1-річної львів'янки Вікторії Полюги зі спінальною м'язовою атрофією.

Премію Лопачаку нарахували до Дня Конституції України. Секретар ЛМР звернувся до міського голови Андрія Садового, щоб йому більше не нараховували премій.

До теми Ми встигнемо: у Львові бігуни долучаться до збору на найдорожчий у світі укол для дитини з СМА

Секретар ЛМР відмовився від премії

Лопачак, який перебуває на посаді секретаря ЛМР з грудня 2020 року, відмовився від майже 55 тисяч гривень премії. Він вирішив скерувати ці гроші на благодійність.

Категорично не підтримую практику преміювання чиновників десятками, а то й сотнями тисяч гривень. Тому всю свою премію, нараховану в розмірі 54 752 гривень до Дня Конституції (мінус податки), скеровую на порятунок життя 1-річної львів'янки Вікторії Полюги,

– зазначив Лопачак.

Секретар ЛМР додав, що він проти виплати премій чиновникам. За його словами, економічна ситуація в країні наразі не найкраща – війна, пандемія та криза. Тож бюджетні гроші є на що використовувати.

"А до міського голови звертаюся із проханням подібних надбавок мені більше не нараховувати. Тим більше, що я про них не просив", – додав Лопачак.

У коментарі ZAXID.NET секретар ЛМР розповів, що він вже перерахував гроші на лікування на банківську картку її батька.

Депутати Львівської міськради, за винятком голови та секретаря, не отримують зарплати.



Секретар ЛМР відмовився від премії / Фото Маркіяна Лопачака

Коротко про 1-річну Вікторію Полюгу

1-річній львів'янці Вікторії Полюзі взимку 2021 року діагностували СМА – спінальну м'язову атрофію.

Щоб врятувати життя дитині, їй слід до 2 років зробити лише один укол Zolgensma-Золгенсма.

Однак препарат коштує дуже дорого – 2,3 мільйона доларів.

Часу залишилось надзвичайно мало – восени Вікторії виповниться 2 роки, тож ліки не подіють.

Допомогти дівчинці можна, перейшовши за посиланням.

Раніше мер Львова Андрій Садовий також долучився до благодійної акції "Мільйон троянд для Вікторії".

Він закликав львів'ян не бути байдужими та допомогти врятувати життя дівчинки.

Окрім цього, міський голова наголосив на потребі прийняти державну програму для допомоги дітям зі СМА.

Протягом понад 15 років, за винятком восьми місяців у 2014 році, 41-річний Маркіян Лопачак є депутатом Львівської міськради від ВО "Свобода". Сім'я народного обранця володіє низкою підприємств у сфері сільського господарства та ресторанного бізнесу. У своїй декларації за 2020 рік він вказав 2,5 мільйона гривень доходу. Разом з дружиною Лопачак зберігає готівкою 84 тисячі доларів, понад 100 тисяч євро та 150 тисяч гривень.