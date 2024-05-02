На Житомирщині в будинку виявили загиблих батьків та 7-річну доньку: що говорять в поліції

У селі Поліське Коростенського району в приватному будинку виявили тіла 3 членів родини. Їх знайшли в четвер, 2 травня.

Йдеться про тіла двох батьків та їхньої маленької донечки. Поліція попередньо кваліфікувала справу як умисне вбивство.

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Деталі моторошної справи

Речниця поліції Житомирщини Вікторія Дубовик в коментарі Суспільному зазначила, що до поліції повідомлення про цей інцидент надійшло о 7:40 ранку 2 травня.

Дубовик розповіла деталі. За її словами, загиблий чоловік мав заступати на добове чергування, але не з'явився на службу і не брав слухавку. Його колеги прийшли до нього додому і виявили в будинку мертву родину. Як вона зазначила, саме вони і подзвонили в поліцію. На місце негайно виїхало керівництво Головного управління полії області, слідчі, оперативники, криміналісти та судово-медичний експерт.

За попередніми даними, смерть 7-річної дівчинки, 43-річної жінки та 43-річного чоловіка настала внаслідок вогнепального поранення. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом умисного вбивства двох або більше людей та малолітньої дитини. Наразі однією з версій події є припущення, що чоловік вистрелив у дитину та жінку, а потім скоїв самогубство,

– розповіла Вікторія Дубовик.

Речниця поліції розповіла, що призначено ряд експертиз.

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