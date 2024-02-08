Вже без кордону: Сенат США вирішив переглянути законопроєкт про допомогу Україні

Сенат США не проголосував за пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, що включав й посилення безпеки кордону США. Посол України у США розповіла причину.

Оксана Макарова пояснила, що великий пакет не підтримали через відсутність голосів за угоду з міграційної реформи. Проте Сенат США має проголосувати за "чистий" законопроєкт про допомогу.

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Що відомо про нове головування Сенату США

Пані посол України в США розповіла, що великий пакет щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню й за міграційну реформу очікувано не підтримали (49 проголосували "за" і 50 – "проти") через відсутність голосів за угоду з міграційної реформи, над якою перемовники працювали останні місяці.

Попри це, Сенат підтримав процедурне рішення за перегляд рішення щодо голосування. Воно потрібне, щоб винести на голосування питання щодо:

припинення дебатів,

розгляд по суті "чистого" законопроєкту про міжнародну допомогу США без міграційної реформи.

Для цього потрібно 60 голосів.

Вечірнє засідання закрито (станом на 7 лютого 2024 року – 24 Канал), лідер більшості Шумер повідомив, що має намір винести на голосування питання щодо припинення дебатів щодо законопроєкту про міжнародну допомогу США, який включає Україну, Ізраїль та держави Індо-тихоокеанського регіону о 12 годині дня за Вашингтоном 8 лютого,

– заявила Макарова.

До речі, видання The New York Times написало, що Сенат США "загруз" у голосуванні щодо законопроєкту про допомогу Україні та Ізраїлю після того, як республіканці заблокували компромісний варіант. Останній передбачав допомогу в поєднанні із "суворими заходами з охорони кордонів". Адже Сенат оголосив перерву, так і не просунувшись у розгляді пакета витрат на національну безпеку.

Демократ та лідер більшості в Сенаті Чак Шумер сподівався на швидке голосування 7 лютого за те, що він назвав своїм "планом Б" для відновлення пакета допомоги після провалу угоди щодо кордону. Проте робота зайшла в глухий кут і республіканці не голосували.

Цей план, розроблений протягом 4 місяців кропітких двопартійних переговорів, втратив підтримку республіканців після того, як Трамп рішуче виступив проти нього,

– розповіли журналісти.

Чак Шумер після 19:00 8 лютого заявив, що Сенат йде на перерву, щоб "дати нашим колегам-республіканцям ніч, щоб розібратися в собі".

Водночас члени обох партій, які відстоювали цей пакет, попередили, що доля Східної Європи та репутація США на світовій арені висітимуть на волосині, якщо Конгрес не зможе просунутися вперед.

Що цьому передувало