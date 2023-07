Сергій Токарєв розповів про стипендіальну програму магістратури в SET University

Технологічний університет SET University оголосив про стипендії, які покриватимуть від 70% до 90% вартості навчання. Десять грантових місць відкрили для українських студентів на двох магістерських програмах: Cyber Defense та Computer Science and Innovation Engineering.

Про нові освітні напрямки розповів Сергій Токарєв, засновником SET University та компанії Roosh. За його словами, в межах курсів із кібербезпеки та комп'ютерних наук студенти матимуть змогу вивчати кіберзахист, технології блокчейну та штучного інтелекту, а деякі модулі будуть присвячені управлінню технологічними проєктами.

До теми В Україні запускають новий навчальний заклад, що інвестуватиме у стартапи студентів

Підприємницький напрям програм і п'ять стипендійних місць

SET University спільно з Центром бізнес-аналітики Фішера Каліфорнійського університету Берклі розробили підприємницький напрям програм, щоб надати студентам всі можливості для створення власних інноваційних рішень. Частиною дипломної роботи стане створення власного стартапу в університетському акселераторі або ж розробка IT-рішення для технологічної компанії.

Для кожної з програм університет виділить по п'ять стипендійних місць. Взяти участь у конкурсі можуть представники ЗСУ та НГУ (як чинні військовослужбовці, так і ті, що перебувають у запасі чи відставці), діти учасників бойових дій, українки, які прагнуть розвиватися в IT, та внутрішньо переміщені особи, які виїхали з тимчасово окупованих територій або зон бойових дій. Заявку можна подати до 1 вересня 2023 року. Прочитати більше про гранти від SET University можна за посиланням.

Раніше Сергій Токарєв зазначав, що сам ініціював та профінансував п'ять місць в межах стипендіальної програми для студентів магістерських та мікромагістерських курсів. Такі гранти повністю покривають навчання. Бізнесмен наголосив, що саме освіта є запорукою світлого майбутнього, а тому будь-який внесок в неї сьогодні — це внесок у відновлення України.

Безкоштовний тренінг для українок із бізнес-аналітики

— благодійна ініціатива, покликана надати українцям та українкам можливість здобути IT-освіту. Стипендії фінансуються благодійниками — як окремими особами, так і компаніями. В планах технологічного університету розширити стипендійну програму, щоб усі охочі небайдужі громадяни та організації змогли долучитися до створення грантів, які зроблять якісну освіту доступнішою для українців.

Також SET University спільно з UC Berkeley Fisher Center for Business Analytics при Каліфорнійському університеті Берклі проводить безкоштовний тренінг для українок із бізнес-аналітики — Leading with Confidence in the AI World. Триденний захід стартує 30 серпня та проходитиме в офлайн-режимі у Києві.

Воркшоп проведе Готьє Вассер — професор та директор Центру бізнес-аналітики Фішера. Фахівець навчає бізнес-лідерів використовувати Data Science та аналітику під час розробки та реалізації бізнес-стратегій. Взяти участь у Leading with Confidence in the AI World можуть громадянки України зі статусом ВПО, представниці ЗСУ та Нацгвардії, а також засновниці проєктів в економічній або благодійній сферах. Подати заявку на воркшоп можна до 18 серпня.

Тренінг з бізнес аналітики — перша спільна подія SET University та Центру бізнес-аналітики Фішера. Однак в подальших планах — довгострокова програма з інновацій та підприємництва, а також окремі заходи.

— інноваційний некомерційний освітній заклад, що навчає майбутніх лідерів технологічної індустрії. Університет надає студентам можливість не лише здобути академічні знання про технології та підприємництво, а й застосувати їх на практиці. До освітнього процесу залучають провідних фахівців, а партнерами закладу є найкращі університети по всьому світу. Після початку повномасштабного вторгнення, SET University зосередився на тому, щоб зробити IT-освіту доступною для всіх українців та розвивати українські стартапи.