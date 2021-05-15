Сертифікати та паспорти вакцинації: як українцям готуватися до подорожей

Європейська комісія нещодавно рекомендувала країнам Євросоюзу дозволити в'їзд іноземцям, які вакцинувалися від коронавірусу сертифікованими на території об'єднання препаратами. У ЄС кажуть, що запустить паспорта вакцинації від коронавірусу для туристів вже з другої половини червня.

Розповідаємо про те, у яких країнах вже є паспорти вакцинації, хто лише планує їх запроваджувати та яка інформація там буде вказуватися.

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Що сталося

Про COVID-паспорти у світі говорять досить давно. Наприклад, ще у листопаді 2020 року уряд Австралії підтвердив наміри зробити вакцинацію від COVID-19 обов'язковою умовою для в'їзду в країну. Але до такого кроку будуть вдаватися лише тоді, коли вакцина стане легкодоступною. Та вже зараз для того, аби потрапити до багатьох країн, потрібно мати негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Наприкінці квітня з’явилася інформація про те, що у Євросоюзі також хочуть до літа запровадити паспорти вакцинації. А вже на початку травня міністри туризму країн Групи двадцяти (G20) заявили про запровадження паспортів вакцинації від хвороби COVID-19 з другої половини червня.

Єврокомісія пропонує обмежити централізоване застосування цифрових зелених сертифікатах в межах ЄС лише забезпеченням свободи руху, всі інші аспекти їх застосування на цьому етапі мають ухвалюватися на національному рівні.

У роз’ясненні, яке оприлюднене на сайті Європарламенту, сказано, що цифрові зелені сертифікати безкоштовно видаватимуться у цифровому або паперовому вигляді всім громадянам ЄС, а також громадянам третіх країн.

У документах будуть вказані наступні відомості:

інформація щодо вакцинації, проведених тестів та набутого імунітету;

необхідні персональні дані, включаючи ім’я та дату народження володаря документу та дату його видання.

Але зелені сертифікати зможуть отримати лише ті громадяни, які вакцинувалися препаратами, сертифікованими на території – йдеться про вакцини компаній Moderna, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson та AstraZeneca (CoviShield та AstraZeneca-SKBio).

Що в Україні

Український уряд зазначив, що також готується до впровадження паспортів вакцинації, але точних дат поки не називають.

Заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер додав, що українців не зобов’язуватимуть оформлювати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу і все буде суто добровільно.

Нікого зобов'язувати робити ці сертифікати не будуть. Але точно з сертифікатом буде зручніше перетинати кордон, і ми відчуваємо, що така тенденція є. Сертифікат попередньо буде видаватися через додаток "Дія", попередньо ми плануємо, що його можна буде роздрукувати після проведення щеплення. І опрацьовується варіант видачі, якщо потрібно, в паперовому вигляді, наприклад через ЦНАП. Але фінальне рішення буде прийнято згодом,

– сказав Кучер.

Нагадаємо, що раніше, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що в Україні до 1 липня планують запустити "ковідні сертифікати". У ньому повинні були міститися дані про вакцинацію, про зроблені негативні ПЛР-тести або одужання від COVID-19.

Паспорти вакцинації наразі запровадили лише кілька країн / Фото Shutterstock

Яка ситуація з паспортами вакцинації у країнах світу

Китай

Китай паспорти вакцинації запровадив ще 9 березня 2021 року. Цей документ китайці можуть використовувати для в’їзду/виїзду громадян за кордон та подорожей всередині країни.

Угорщина

Угорщина запровадила національний сертифікат про вакцинацію 1 березня. Втім, там не вказують, яким саме препаратом було зроблено щеплення. Ймовірно, це пов'язано з тим, що Угорщина єдина в ЄС країна, яка використовує для щеплень російську вакцину "Спутник V" і китайську Sinopharm, які ще не отримали дозволу на застосування від Європейського агентства з лікарських засобів.

Бахрейн

Влада Бахрейну впровадила електронні паспорти про вакцинацію від коронавірусу COVID-19 ще 17 лютого цього року, країна стала однією з перших у світі, яка запускає цю систему. Доступ до цифрового сертифіката отримають ті, хто отримав дві дози вакцини з інтервалом у 21 день.

Росія

З 1 січня ті росіяни, які вакцинувалися, можуть отримати державний сертифікат про вакцинацію. Втім, для чого потрібні ці сертифікати та які преференції вони надають – досі невідомо.

Ісландія

Наприкінці січня 2021 року Ісландія першою з країн Шенгенської зони почала видавати сертифікати вакцинації всім, хто отримав другу дозу вакцини, а також визнаватиме аналогічні документи з інших країн Європи.

Ізраїль

Ізраїль з 17 січня почав видавати паспорти вакцинації тим, хто отримав дві дози вакцини. Паспорти використовують усередині країни для відвідування установ, вхід до яких дозволений за наявності паспорта вакцинації та для виїзду громадян за кордон.

Великобританія

З 17 травня Великобританія запускає паспорти вакцинації для британців, які подорожують за кордон. Вся інформація буде знаходитися у мобільному додатку. Додаток не буде показувати результати тестів на коронавірус, але Національна служба охорони здоров’я планує включити це в майбутньому. До того ж з 17 травня у країні знімуть обмеження для британців на закордонні поїздки.

Італія

З другої половини травня Італія також запроваджує паспорти вакцинації. Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі повідомив, що з другої половини червня паспорт вакцинації ЄС буде готовий. Водночас уряд Італії запровадить національний паспорт, який набуде чинності з другої половини травня.

Озеро Комо / Фото wikipedia.org

Німеччина

У Німеччині займаються розробкою паспорта вакцинації і хочуть запровадити його в другій половині другого кварталу: між кінцем травня і кінцем червня.

Грузія

Наприкінці квітня влада Грузії заявляла, що найближчими тижнями вони планують запровадити сертифікати щеплення. У них будуть вказані дані про вакцинацію, перенесене захворювання, результат ПЛР-тесту.

Білорусь

Громадянам Білорусі, які планують виїзд за кордон, за їхнім бажанням видаватимуть платні сертифікати про вакцинацію від коронавірусу. Сертифікат видаватимуть у пункті вакцинації на платній основі за бажанням громадянина, там буде міститися інформація про проведення двох профілактичних щеплень проти COVID-19.

Канада

Поки що Канада лише планує домовитися із ЄС та іншими міжнародними союзниками про єдиний підхід до запровадження «паспортів вакцинації» для того, щоб відновити міжнародні подорожі.

Інші країни поки розглядають можливість розробки та запровадження паспортів вакцинації, втім, більшість планує вирішити це питання вже влітку. Але, наприклад у США поки не визначилися із позицією щодо запровадження таких документів. Причина полягає у тому, що їхня наявність може поглиблювати нерівність.