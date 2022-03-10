Що робити при переломах, вивихах та забоях: відео порад від ДСНС
Російські війська продовжують обстрілювати мирне українське населення. Близько 30% травм, які вони отримують – це переломи, вивихи, забої.
Українські рятувальники записали відео, як допомогти людям, які отримали переломи, вивихи, забої
До теми Перша медична допомога: інструкції, які має знати кожен через загрозу війни
Переломи
Переломи бувають закриті та відкриті. Їх ознаки
- Закриті: біль, набряк, порушення рухів, хруст у місці перелому
- Відкриті: порушення цілісності шкіри
Допомога при закритому переломі: знерухомлення кінцівки та знеболення.
При відкритому: зупинка кровотечі, накладання стерильної пов'язки, знерухомлення кінцівки та знеболення.
Для знерухомлення під час перелому використовуються шини (якщо вони є) або підручні засоби. І не забуваємо про фіксацію кінцівки до тулуба або здорової кінцівки
Забої та вивихи
Допомога при забої: знерухомлення кінцівки у фізіологічному стані
Допомога при вивиху: знерухомлення кінцівки не вправляючи суглобів
Перша допомога при вивихах: забезпечити нерухомість постраждалої кінцівки, накласти фіксуючу пов'язку. Верхню кінцівку ми фіксуємо косинкою, нижню – за допомогою шини. Даємо постраждалому знеболююче та заспокійливе.
Відео допомоги постраждалим під час переломів, забоїв та вивихів