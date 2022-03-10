Що робити при переломах, вивихах та забоях: відео порад від ДСНС

Російські війська продовжують обстрілювати мирне українське населення. Близько 30% травм, які вони отримують – це переломи, вивихи, забої.

Українські рятувальники записали відео, як допомогти людям, які отримали переломи, вивихи, забої

До теми Перша медична допомога: інструкції, які має знати кожен через загрозу війни

Переломи

Переломи бувають закриті та відкриті. Їх ознаки

Закриті: біль, набряк, порушення рухів, хруст у місці перелому

Відкриті: порушення цілісності шкіри

Допомога при закритому переломі: знерухомлення кінцівки та знеболення.

При відкритому: зупинка кровотечі, накладання стерильної пов'язки, знерухомлення кінцівки та знеболення.

Для знерухомлення під час перелому використовуються шини (якщо вони є) або підручні засоби. І не забуваємо про фіксацію кінцівки до тулуба або здорової кінцівки

Забої та вивихи

Допомога при забої: знерухомлення кінцівки у фізіологічному стані

Допомога при вивиху: знерухомлення кінцівки не вправляючи суглобів

Перша допомога при вивихах: забезпечити нерухомість постраждалої кінцівки, накласти фіксуючу пов'язку. Верхню кінцівку ми фіксуємо косинкою, нижню – за допомогою шини. Даємо постраждалому знеболююче та заспокійливе.

Відео допомоги постраждалим під час переломів, забоїв та вивихів