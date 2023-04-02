Деякі пункти маємо виконувати вже: політтехнолог проаналізував план деокупації Криму Данілова

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав 12 кроків для деокупації Криму. Та більшість цих пунктів дійсно абсолютно реалістичні та їх обов’язково треба виконати.

Про це в коментарі 24 Каналу заявив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зауважив, що є пункт, який могли б реалізувати давно, але чомусь ще не реалізували. Тут мовиться про перейменування Севастополя на "Об'єкт №6".

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"А чому українське місто Севастополь має так називатися, якщо росіяни наполягають, що воно місто "російської слави"?" – наголосив він.

Політтехнолог переконаний, що, оскільки перейменування міста повністю в компетенції українських державних органів, то це можна було зробити ще у 2014 році.

"Звернутися до світової спільноти з проханням виправити на всіх картах на українську назву. Я розумію, що пан Данілов шуткує, називаючи його "Об'єктом №6". Але, як на мене, це цілком може називатися по-українськи "Севастополь", – розказав Шейтельман.

Він упевнений, що це єдине, що можна було б вже виконати.

Знищення "понтонної переправи"

Серед пунктів секретаря РНБО є пункт про "демонтаж транспортного переходу". Ймовірно, тут мовиться про Кримський міст. Тож Михайло Шейтельман зауважив, що він має бути обов’язково знищений, адже це, фактично, понтонна переправа для російської армії.

"Саме він дозволив воювати, нині перекидати війська. І ми його знищимо під час війни", – сказав він.

Політтехнолог припускає, що це може статися не після деокупації. А, мовляв, тоді, коли ЗСУ під час контрнаступу вийдуть на узбережжя Азовського моря.

"То звідти вже серйозними новими ракетами НАТО вдасться його добити. Потім треба буде демонтувати залишки", – сказав він.

Що відомо про пункти деокупації Криму від секретаря РНБО: дивіться відео

Депортація росіян буде законною

Михайло Шейтельман розповів, що депортація росіян, які приїхали на півострів, буде в межах міжнародного права. Мовляв, свого часу після Другої світової війни депортували кілька мільйонів німців з інших країн.

"Це цілком природно, коли ті, хто прийшов з окупантами, мають бути відправлені назад. Кожен, хто приїхав після 2014 року, має негайно бути депортованим", – заявив він.

Повернення нерухомості законним власникам

Щодо пункту про скасування всіх угод, політтехнолог переконаний, що це цілком логічно й згідно з законами України, які повертаються. Тобто, всі, хто володів нерухомістю станом на 2014 рік, отримають її назад.

"Повністю все треба буде повернути безоплатно законним власникам. Тому, той, хто продав випадково росіянам, отримає назад безоплатно. Ніяких компенсацій росіяни отримувати не повинні", – наголосив політтехнолог.

Спірні пункти

На його думку, є два спірні пункти щодо плану Данілова.

Перший – це про ті переслідування чи що, мешканців, які проживали на окупованих територіях. Те, що пан Данілов написав у своєму плані, частково суперечить Женевській конвенції,

– сказав політтехнолог.

Він зауважив, що коли людина опинилася на окупованій території, то в цьому є пряма провина держави.

"Не тієї, яка її окупувала, а тієї, яка не змогла її захистити. Армія не змогла її захистити, хоча вона платила податки на армію. Женевська конвенція припускає, що, за визначенням, в цієї людини немає провини одразу, якщо вона не скоїла нових злочинів", – заявив він.

За словами політтехнолога, якщо людина, наприклад, пішла добровольцем в російську армію, пішла у військове училище, стала офіцером чи підписала контракт, тоді це злочин.

"Це колабораціонізм, але якщо вона просто працювала на попередньому місці роботи, то, згідно з міжнародною конвенцією, це не злочин", – розповів він.

Повернення до Криму

На думку Михайла Шейтельмана, серед кроків Данілова, які дозволять деокупувати Крим, не вистачає одного пункту.

"Там немає нічого про те, що треба повернути мешканців України, які бігли з Криму, з окупації. Бігли й в іншу частину України, бігли за кордон і стали біженцями по всьому світу. І от про них має подбати українська держава", – вважає він.

Політтехнолог зауважив, що це буде повернення тимчасових переселенців. І це сотні тисяч людей.

"І це наші люди, вірні Україні на 100%, які були під час війни тут. Тому, мені здається, тут питання щодо інтеграції та фінансової допомоги цим людям", – сказав він.

Шейтельман припускає, що це може бути коштом майна окупантів, адже там звільниться те, що побудували росіяни, наприклад. Усе, що буде конфісковано.

Відповідно, можна буде коштом цього майна звільненого допомогти повернутися сотням тисяч українців, які тікали з Криму,

– підсумував політтехнолог.

Що передбачає план деокупації Криму від Данілова