Українська мова і полуничка: у шкільному підручнику "закралось" посилання на порносайт

У підручнику з української мови неочікувано побачили гіперпосилання на порносайт. Лінк був розміщений у підручнику за 10 клас для загальноосвітніх шкіл.

Про незвичну знахідку повідомили у телеграм-каналі ЙАД. У дописі навіть розмістили світлину підручника, на якому видно посилання на сайт для дорослих.

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Що відомо про підручник

Шкільну книгу видали у 2018 році у тиражі 2000 примірників. Автором підручника є Олександр Авраменко –відомий український педагог, лінгвіст, літературознавець, а також теле- та радіоведучий. Він написав чимало книг з української мови та літератури, а випускники готують до ЗНО найчастіше за його підручниками.

Редакція 24 каналу не може бути на 100% впевненою, що саме Олександр Авраменко написав підручник, адже у книзі не вказано по батькові автора. А відтак – це може бути людина з таким ще ім'ям та прізвищем. Водночас на сайті Yakaboo ця книга є серед його робіт.

Згідно з описом, основу підручника становить матеріал із синтаксису складного речення, а також із розвитку мовлення.

Рубрики "Культура слова", "До речі", "Зауважте!", "You Tube" містять додатковий цікавий і важливий матеріал із мовних тонкощів, подолання суржикових елементів, збагачення словника тощо. У підручник інтегровано матеріали мережі інтернет з експрес-уроками, які сприятимуть розвитку мовної компетентності учнів,

– мовиться в описі.

Як ми бачимо, підручник дійсно має "додатковий цікавий і важливий матеріал" з інтернету. Щоправда, не зовсім такий, який очікуєш побачити у підручнику. Додамо, що цей підручник рекомендовано МОН України.

Як могла статися помилка

Швидше за все, автор просто помилився літерою у гіперпосиланні: написав замість w – v. І тепер лінк відправляє користувачів не на http://nowomirgorod.com, а на сайт трохи іншого змісту.