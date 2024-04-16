Пекін закликає до діалогу: Сі на зустрічі з Шольцом підтримав ідею мирної конференції

На зустрічі з канцлером Німеччини Шольцом президент Китаю Сі Цзіньпін висловив підтримку ідеї проведення міжнародної мирної конференції. Власне, як він це назвав, для врегулювання "української кризи".

Відносини між Китаєм та Німеччиною не потрібно розглядати як ризик, а як можливість для стабільності та співпраці у майбутньому, – разом з тим запевнив Сі Цзіньпін. Промислові ланцюги та ринки двох країн тісно переплетені, що вимагає стратегічного підходу до двосторонніх відносин.

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Зустріч Сі та Шольца в Китаї

Напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скаржилася на надмірне виробництво в Китаї, яке підтримується державними субсидіями. У Брюсселі акцентують на необхідності уникнення надмірної залежності від китайських постачальників, а також занепокоєні щодо потоку китайських товарів на європейські ринки.

Ми повинні бути пильними проти зростаючого протекціонізму, об'єктивно та діалектично підходити до питання виробничих потужностей з ринкової та глобального погляду,

– сказав Сі на зустрічі зі Шольцом.

Водночас Шольц під час свого триденного візиту до Китаю відвідав такі великі міста, як Чунцін, де він оглянув завод з виробництва водневих паливних елементів компанії Bosch. Політик наголосив на важливості китайського ринку для німецької економіки.

Його супроводжувати високопоставлені німецькі виконавчі директори:

Ола Келленіус – голова Mercedes-Benz;

Олівер Ціпсе – генеральний директор BMW.

Вони також акцентували на необхідності розширення економічних зв'язків між Німеччиною та Китаєм.

Більше контексту

Політолог та експерт-міжнародник Максим Несвітайлов зазначав, що візит Шольца до Китаю – це "гра в наздоганялки" з Францією. Водночас, за його словами, активізація комунікації Берліна з Пекіном – це один із наслідків ослаблення позиції США на міжнародній арені.

Перед зустріччю з китайським лідером Шольц закликав Пекін та інших союзників Росії припинити надавати допомогу Путіну. Німецький канцлер наголошував на недопустимості обходу санкцій, а також тому, що війна Москви проти України – не лише європейська проблема.

Сі закликав усі сторони працювати разом для якнайшвидшого відновлення миру та запобігання "ескалації конфлікту". Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання, а також проведення міжнародної мирної конференції, визнаної як Росією, так і Україною, з рівноправною участю всіх сторін.