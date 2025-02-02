Їх знають усі: 5 пісень гурту "Скрябіна", які будуть з нами назавжди

Сьогодні минає 10 років з дня смерті лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка. Чоловік загинув у ДТП, коли повертався з концерту.

У спадок Андрій Кузьменко залишив чимало безсмертних хітів, які кожен слухає у машині чи в навушниках. Мабуть, найбільше досягнення для будь-якого артиста, щоб після смерті пам'ять про нього та його творчість жила вічно. Адже допоки тебе пам'ятають, ти залишаєшся жити у душах і спогадах інших людей. Сьогодні пропонуємо пригадати найкращі хіти "Скрябіна", які стали справжнім культурним надбанням, пише Show24.

До теми 10 років без Кузьми: життєствердні цитати музиканта, які досі актуальні

5 пісень гурту "Скрябіна", які будуть з нами назавжди

"Скрябін" – "Місця щасливих людей"

Цей трек увійшов до альбому гурту під назвою "Радіо Любов". Кліп під згадану пісню знімали під Миколаєвом на Дніпровському лимані. "Місця щасливих людей" – це автобіографічна композиція, яка присвячена враженням музиканта від подорожей світом, а також його коханій дружині.

"Скрябін" – "Місця щасливих людей": дивіться відео онлайн

"Скрябін" – "Спи собі сама"

Вважається, що пісня "Спи собі сама" присвячена дружині Андрія Кузьменка, Світлані. Водночас співак говорив, що хіт можна сприймати по-різному. Вперше фанати почули трек у виконанні артиста ще у 2003 році з альбому "Натура". Через рік після смерті Андрія, гурт "Бумбокс" переспівав пісню, і тепер вона часто звучить у плейлистах фанатів "Скрябіна".

"Скрябін" – "Спи собі сама": дивіться відео онлайн

"Скрябін" – "Старі фотографії"

Кузьма написав цей трек у 2005 році, який увійшов до альбому "Танго". Пісню співак присвятив друзям, які завжди підтримували артиста. У 2021 році композицію переспівав Дмитро Монатік, й оновлена версія стала одним із саундтреків фільму "Я, "Побєда" і Берлін".

"Скрябін" – "Старі фотографії": дивіться відео онлайн

"Скрябін" – "Мам"

Ще один трек, який увійшов до альбому "Радіо Любов". Співак придумав пісню, коли потрапив у густий туман, і в 43 роки йому дуже сильно захотілось до мами.

"Скрябін" – "Мам": дивіться відео онлайн

"Скрябін" – "Люди, як кораблі"

Пісня вийшла у 2005 році. Сам Андрій свого часу пояснив, чому використав таке порівняння.

Філософська спрямованість пісні "Люди як кораблі" полягає в тому, щоб люди не ідеалізували той світ, який є навколо них, щоб були завжди обережні. Тому що в неочікуваний момент навколо тебе можуть виникнути вороги, і як щурики прогризти дно твого корабля,

– казав фронтмен гурту "Скрябін".

"Скрябін" – "Люди, як кораблі": дивіться відео онлайн