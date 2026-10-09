11-річна донька Кличка та Панеттьєрі вперше з'явилася на публіці після смерті мами

Юридична тяганина навколо спадщини покійної Гейден Панеттьєр набирає обертів. Днями до процесу долучилася її єдина дитина.

11-річна Кая-Євдокія разом із зірковим татом Володимиром Кличком вийшла на відеозв'язок із суддею, щоб вирішити долю майна матері. Про це повідомляє People.

Попри важку втрату, дівчинка трималася на засіданні 8 жовтня надзвичайно гідно та стримано. Кая постала перед камерою у простій білій футболці та із зібраним волоссям, тоді як 50-річний український боксер залишався поза кадром. Вона м'яким, але впевненим голосом підтвердила свою особу та присутність батька поруч.



Володимир Кличко з донькою Каєю-Євдокією і Гейден Панеттьєрі / Фото klitschko

Після початку слухань адвокатка Кличка Даян Й. Парк звернула увагу судді на додаткові повноваження, про які клопоче Володимир, зокрема, право звертатися із запитами до правоохоронних органів та уповноважувати їх на проведення розслідування й сприяння у "поверненні майна, яке, ймовірно, було привласнене" особою, що не є членом сім’ї. Адже раніше боксер звернувся до поліції через імовірне викрадення прикрас Гейден.

За підсумками слухання суддя офіційно призначив Володимира Кличка тимчасовим опікуном майна колишньої партнерки Гайден Панеттьєрі. Їх доньку Каю звільнили від обов'язкової участі в наступному засіданні, яке запланували на 7 грудня.

Володимир Кличко отримав повну опіку над Каєю ще у 2018 році, коли Гейден Панеттьєрі боролася з важкою післяпологовою депресією та залежністю. Днями стало відомо, що боксер сплатить борги екснареченої, щоб врятувати спадок їх спільної доньки.