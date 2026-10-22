18-річна донька Ніколь Кідман знялася для першої обкладинки Vogue і розсекретила, ким хоче стати

18-річна Сандей Роуз, старша донька Ніколь Кідман та Кіта Урбана, прикрасила обкладинку німецького Vogue. Втім, цікава не лише сама зйомка, а й інтерв'ю: виявилося, що попри гучний старт у моді дівчина не планує пов'язувати життя з подіумом і вже обрала для себе зовсім інший фах.

Кадрами фотосесії, яка проходила у штаті Мен, дівчина поділилася в інстаграмі, а повне інтерв'ю опублікував Vogue Germany. Для Сандей Роуз поява в такому глянці стала великою радістю.

У мене просто немає слів. Це був неймовірний, по-справжньому чарівний досвід, і я безмежно вдячна за таку можливість. Серйозно, я досі не можу повірити! Дякую всій команді Vogue, моєму агентству й кожному, хто допоміг зробити це можливим. Це мрія, яка здійснилася, і мене переповнює вдячність,

– емоційно відреагувала дівчина.

Зараз Сандей ще навчається в останньому класі школи, але у світі моди вже має помітні успіхи. Восени 2024 року вона відкрила показ Miu Miu, після чого з нею почали працювати Dior, Calvin Klein та Omega. Проте для неї це скоріше тимчасове захоплення, ніж справа життя.

Дівчина зізналася, що після випуску хоче піти в кіноіндустрію слідом за матір'ю. Щоправда, бути акторкою вона не планує — її вабить робота по інший бік камери.

Кіновиробництво, а особливо режисура, завжди мене дуже цікавили. Коли сестра чи друзі на знімальному майданчику просто нудьгували, я не могла відвести погляду від монітора. Мене дуже захоплював сам процес,

– розповіла Сандей Роуз.

До слова, Сандей – старша спільна донька Ніколь Кідман та музиканта Кіта Урбана. Пара також виховує молодшу доньку Фейт Маргарет. Крім того, акторка має двох прийомних дітей від шлюбу з Томом Крузом — Ізабеллу та Коннора.

Тим часом увагу публіки привертають й інші зіркові нащадки — нещодавно мережу приголомшив син Арнольда Шварценеггера, який продемонстрував кардинальне перевтілення.