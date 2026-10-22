"5-й рік терору": дружина Остапчука заявила про газлайтинг і булінг з боку Христини Горняк

Дружина Володимира Остапчука Катерина Полтавська звинуватила Христину Горняк у газлайтингу та цькуванні, назвавши ситуацію "5-м роком терору". Блогерка заявила, що прихильники колишньої дружини ведучого тиснуть на її рекламодавців і втручаються в життя родини. За словами Катерини, через цей конфлікт вона навіть хотіла розлучитися з чоловіком.

Полтавська стверджує, що тривалий час у їхній парі не було сварок. Першу серйозну суперечку вона пов'язує саме з напруженням довкола минулого шлюбу Остапчука. Блогерка дорікала чоловікові, що змушена терпіти закиди на свою адресу. Про всі перипетії блогерка повідомила у своєму інстаграмі.

Ми довго не сварилися у стосунках і вперше посварилися через неї, бо я звинувачувала його в тому, що я не маю це терпіти,

– заявила Катерина.

Христина Горняк писала Вові після розлучення / скриншот з ostapchukkaterynaa

За її словами, ситуація настільки вплинула на її стан, що вона замислилася про розрив. На той момент подружжя вже виховувало сина Тіма. Полтавська пригадала, що саме тоді вирішила публічно відповісти Горняк.

В один момент я навіть хотіла розлучитися через це, але в нас вже був Тім. І саме тоді я вперше зірвалася і відповіла їй публічно. Це зробило мені легше тоді,

– розповіла блогерка.

В інстаграмі Катерина також опублікувала допис, у якому заявила про цькування з боку людей, яких називає прихильниками Христини. За її словами, вони пишуть рекламодавцям із вимогами припинити співпрацю, звертаються до її рідних і поширюють інформацію про місця перебування сім'ї.

Я хочу спокійно працювати та жити. Припиніть булінг. Будь ласка,

– написала Полтавська.

Блогерка також оприлюднила фрагменти листування, яке представила як листування Володимира з Христиною після розлучення. Вона вважає, що ці повідомлення підтверджують її версію конфлікту. Водночас на скриншотах співрозмовники по-різному описують обставини розриву.

Нагадаємо, нове публічне обговорення стосунків колишнього подружжя почалося після появи Горняк на "Холостяку-15". У візитівці вона назвала шлюб із ведучим "дуже страшним періодом життя". Катерина розкритикувала її слова, а Володимир згодом заявив, що підтримує нинішню дружину.



