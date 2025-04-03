У мережі показали нове фото 87-річного Адріано Челентано: який він має вигляд
- У мережі з'явилося нове фото 87-річного Адріано Челентано, який посивів і втратив частину волосся.
- Користувачі залишили майже сім тисяч коментарів під фото.
У мережі з'явилося нове фото 87-річного італійського співака та актора Адріано Челентано. Він посивів та втратив частину волосся.
Рідкісну світлину Челентано опублікували на фейсбук-сторінці Primo Ascolto Magazine, пише Show 24. У дописі зазначається, що вона була зроблена нещодавно.
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На фотографії Адріано Челентано сидить в салоні автомобіля, дивиться в камеру та махає рукою. За спиною співака помітно білу подушку. До речі, на світлині він позує без звичних окулярів.
Під дописом користувачі залишили майже сім тисяч коментарів. Хтось здивований, як змінився Адріано Челентано, а інші зазначають, що він має гарний вигляд, як на свій вік, та згадують його внесок в італійську музику.
- "Старість – це привілей, даний небагатьом. Ви великий артист і ваші пісні ніколи не застаріють та не забудуться".
- "Адріано, навіть якщо ми більше ніколи не побачимо вас на телебаченні, ви завжди залишатиметесь дивовижним артистом, ваша музика змусила співати багато поколінь, а ваші пісні назавжди залишаться спадщиною великої італійської музики".
- "Адріано, ви легенда, і цього достатньо. Дякую".
- "Великий Адріано, ви назавжди залишитесь іконою італійської музики. Я досі пам'ятаю ваші чудові пісні".
Коротко про Адріано Челентано
Варто зазначити, що Адріано Челентано – знакова фігура в історії італійської музики, успішний та впливовий виконавець. Він розпочав свою музичну кар'єру у 1956 році. Серед його найвідоміших пісень: Ma Perke, Il Tempo Se Ne Va, Susanna. Співак до того ж є засновником студії звукозапису Clan Celentano.
Адріано Челентано також знявся у багатьох фільмах. Зокрема, його можна побачити у таких стрічках: "Буркотун", "Джоан Луй", "Він гірший за мене", "Сінг-сінг", "Особливі прикмети: Чарівний красень" та інших.
Останніми роками співак веде закритий спосіб життя.