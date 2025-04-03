У мережі показали нове фото 87-річного Адріано Челентано: який він має вигляд

У мережі з'явилося нове фото 87-річного італійського співака та актора Адріано Челентано. Він посивів та втратив частину волосся.

Рідкісну світлину Челентано опублікували на фейсбук-сторінці Primo Ascolto Magazine, пише Show 24. У дописі зазначається, що вона була зроблена нещодавно.

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На фотографії Адріано Челентано сидить в салоні автомобіля, дивиться в камеру та махає рукою. За спиною співака помітно білу подушку. До речі, на світлині він позує без звичних окулярів.

У мережі з'явилося нове фото Адріано Челентано / Фото з фейсбуку Primo Ascolto Magazine

Під дописом користувачі залишили майже сім тисяч коментарів. Хтось здивований, як змінився Адріано Челентано, а інші зазначають, що він має гарний вигляд, як на свій вік, та згадують його внесок в італійську музику.

"Старість – це привілей, даний небагатьом. Ви великий артист і ваші пісні ніколи не застаріють та не забудуться".

"Адріано, навіть якщо ми більше ніколи не побачимо вас на телебаченні, ви завжди залишатиметесь дивовижним артистом, ваша музика змусила співати багато поколінь, а ваші пісні назавжди залишаться спадщиною великої італійської музики".

"Адріано, ви легенда, і цього достатньо. Дякую".

"Великий Адріано, ви назавжди залишитесь іконою італійської музики. Я досі пам'ятаю ваші чудові пісні".

Коротко про Адріано Челентано

Варто зазначити, що Адріано Челентано – знакова фігура в історії італійської музики, успішний та впливовий виконавець. Він розпочав свою музичну кар'єру у 1956 році. Серед його найвідоміших пісень: Ma Perke, Il Tempo Se Ne Va, Susanna. Співак до того ж є засновником студії звукозапису Clan Celentano.

Адріано Челентано також знявся у багатьох фільмах. Зокрема, його можна побачити у таких стрічках: "Буркотун", "Джоан Луй", "Він гірший за мене", "Сінг-сінг", "Особливі прикмети: Чарівний красень" та інших.

Останніми роками співак веде закритий спосіб життя.