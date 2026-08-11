Ахтем Сеітаблаєв відверто розповів про нові стосунки та згадав розрив з нареченою

53-річний актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв нещодавно розсекретив, що перебуває у нових стосунках.

У новому інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Єви Коршик, він розповів про свою обраницю, а також відверто згадав попередні романи та розрив із нареченою.

Так, Ахтем Сеітаблаєв має трьох дітей від двох попередніх шлюбів. Від першої дружини у нього є донька Назли та син Селім, а від другої дружини, акторки Іванни Дядюри, – донька Сафіє.

Я вдячний всім людям і в тому числі дружинам. Я багато чому навчився, я бував неправий в тому числі. Вважаю – це нормально. Я прихильник того, що якщо люди перестають бути разом, це немає стати трагедією для жодних сторін і тим більше для дітей,

– зазначив режисер.

Після розлучення вони з колишніми дружинами не спілкуються. Водночас Ахтем продовжує підтримувати зв'язок із дітьми.

Відомо також, що після розриву з Іванною Дядюрою режисер мав серйозні стосунки з Мар'яною Боцвинюк, яка молодша за нього на 20 років. У 2023 році Сеітаблаєв зробив їй пропозицію, однак уже наступного року стало відомо, що у пари виникла криза. У липні 2024 року режисер підтвердив, що вони з Мар'яною розійшлися.

Ахтем Сеітаблаєв розповів, що не впевнений, чи стала саме різниця у віці причиною їхнього розриву. Водночас він не виключає, що цей фактор міг вплинути на їхні стосунки.

Я думаю, що я був не готовий до цих відносин. Я вже доволі втомлена доросла людина. Я хочу чіткості, ясності, спокою,

– сказав режисер.

Після того досвіду Ахтем Сеітаблаєв по-новому подивився на те, якими повинні бути стосунки між дорослими людьми. Він вважає, що в них мають поєднуватися емоції та здоровий глузд.

У взаємовідносинах між людьми емоцій і розуму має бути як мінімум 50 на 50, а, як на мене, то більше все ж таки розумного, ніж емоційного. Це дозволяє тверезо подивитися на все,

– зазначив режисер.

За його словами, спільне життя – це значно більше, ніж романтика, пристрасть чи приємне проведення часу. Коли двоє дорослих людей будують стосунки, їм також доводиться враховувати звички, побут і безліч інших нюансів.

Спільне життя і стосунки – це не тільки класний с*кс, не тільки класна розмова, класний побут разом, це ж багато-багато нюансів, тим більше коли ви дорослі люди й маєте свої звички,

– підкреслив Ахтем.

Водночас наразі Сеітаблаєв, схоже, задоволений своїм особистим життям. "Я зараз знаходжуся у відносинах, в яких мені тепло, зрозуміло, пристрасно і ціннісно", – зізнався режисер.

До речі, ідеальні стосунки Ахтем Сеітаблаєв порівняв із партнерським танцем. На його думку, у такому союзі люди іноді відчувають одне одного навіть без зайвих слів.

Це така незрима, нібито неакцентована, нібито непроговорена хореографія взаємовідносин, яка дає тобі чітко зрозуміти і відчути, що тобою цікавляться, про тебе турбуються. Вам змістовно, тепло, надійно,

– зазначив режисер.

Інтерв'ю з Ахтемом Сеітаблаєвим: дивіться відео онлайн

До речі, раніше ми писали про те, ким є нова обраниця Ахтема Сеітаблаєва.