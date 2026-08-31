Ударною хвилею відкинуло: Аліна Гросу дивом вижила після детонації в Бучанському районі
Українська співачка Аліна Гросу шокувала шанувальників моторошною історією свого порятунку. Знаменитість ледь не стала жертвою ворожої атаки на Київську область, а номер, у якому вона мала перебувати, перетворився на руїни.
Увечері 29 серпня окупанти вкотре атакували столичний регіон. Артистка якраз приїхала до Києва заради прем'єри нової пісні та зупинилася в одному з готелів у селі Мила Бучанського району. На жаль, саме там внаслідок ворожого удару відбулася потужна детонація, яка повністю знищила заклад. У своїх соцмережах Аліна показала наслідки руйнувань.
Це ключ від мого номеру, куди я заселилась по приїзду в столицю, щоб провести премʼєру пісні. Один із цих номерів мій, вірніше віконна рама від нього,
– розповіла виконавиця.
Все сталось на моїх очах. Ударною хвилею відкинуло моє авто. Я просто затрималась на зустрічі і не зайшла в середину… Дякую Богу, що мій син з бабусею не чекали на мене там. Щирі співчуття всім, хто втратив близьких і пережив це пекло,
– поділилася страшними деталями Гросу.
Аліна Гросу виховує маленького синочка Марка-Габріеля, який дуже схожий на її молодшого брата, якого також хрестила Ірина Білик.