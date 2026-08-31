Увечері 29 серпня окупанти вкотре атакували столичний регіон. Артистка якраз приїхала до Києва заради прем'єри нової пісні та зупинилася в одному з готелів у селі Мила Бучанського району. На жаль, саме там внаслідок ворожого удару відбулася потужна детонація, яка повністю знищила заклад. У своїх соцмережах Аліна показала наслідки руйнувань.

Це ключ від мого номеру, куди я заселилась по приїзду в столицю, щоб провести премʼєру пісні. Один із цих номерів мій, вірніше віконна рама від нього,

– розповіла виконавиця.

За словами зірки, вона залишилася живою лише завдяки тому, що не встигла повернутися до кімнати. У момент атаки співачка затрималася на робочій зустрічі, проте весь жах розгорнувся просто перед її очима на вулиці. Сила вибуху була настільки потужною, що навіть зачепила її автомобіль.

Все сталось на моїх очах. Ударною хвилею відкинуло моє авто. Я просто затрималась на зустрічі і не зайшла в середину… Дякую Богу, що мій син з бабусею не чекали на мене там. Щирі співчуття всім, хто втратив близьких і пережив це пекло,

– поділилася страшними деталями Гросу.

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Аліна Гросу виховує маленького синочка Марка-Габріеля, який дуже схожий на її молодшого брата, якого також хрестила Ірина Білик.