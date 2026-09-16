Майже 30 років у ТСН: де зараз Алла Мазур і чим вона займається

Змінювалися президенти, студії, заставки ТСН і телевізори ставали дедалі тоншими, а вона продовжувала виходити в ефір із тим самим спокійним голосом, навіть коли новини були зовсім не спокійними.

Напередодні дня народження 24 Канал пригадує, якою була Алла Мазур до телебачення, як починалася її кар'єра, що відомо про особисте життя та чим вона займається зараз.

Дитинство на Хмельниччині



Алла Мазур з батьками / Фото прес-служба 1+1



Алла Мазур народилася 16 вересня 1965 року в селі Зіньків на Хмельниччині у родині медиків. У неї є молодший брат Олександр. Школу майбутня телеведуча закінчила із золотою медаллю.

Журналістика у її житті з'явилася ще до університету. Мазур писала замітки для районної газети та працювала ведучою і репортеркою шкільного радіо.

Згодом вона вступила на факультет журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка, де обрала спеціалізацію радіожурналістики.

Радіо, телебачення і той самий ТСН



Алла Мазур / Інстаграм зірки



Кар'єру Мазур розпочала на Українському радіо. Спочатку працювала кореспонденткою, а згодом стала ведучою інформаційних програм. Разом із колегами вона готувала одні з перших українських радіомарафонів – до річниць Чорнобильської катастрофи та під час президентських виборів 1991 року.

У 1993 році Алла перейшла на УТ-1, де працювала в Українських телевізійних новинах, вела політико-економічне токшоу "Перехрестя" та проєкт "Інвестиційна історія".

А вже 1 січня 1997 року Мазур провела перший в історії випуск ТСН на телеканалі 1+1. Те, що починалося просто як нова робота, перетворилося майже на тридцятирічні стосунки. І в телевізійному світі це вже серйозніше за більшість шлюбів.

Згодом вона стала авторкою й ведучою "ТСН. Тиждень", висвітлювала Помаранчеву революцію, Революцію Гідності, початок війни на Донбасі, а після повномасштабного вторгнення продовжила працювати в інформаційному марафоні.

Особисте життя Алли Мазур

Про романтичне життя телеведуча говорить значно рідше, ніж про роботу. Відомо, що 15 квітня 2008 року в Алли Мазур народився син Артем, якого вона виховувала самостійно. Станом на 2026 рік йому вже 18.

У дитинстві Артем захоплювався хокеєм, пізніше – відеоблогінгом і навіть мав власний YouTube-канал. У підлітковому віці його головним спортивним захопленням стали трюки на самокаті.



Сама Мазур неодноразово говорила, що сім'я залишається для неї головним джерелом сил. Водночас ім'я батька Артема та подробиці своїх романтичних стосунків вона публічно не розкриває.

Боротьба з онкологією



Алла Мазур / Фото прес-служба 1+1



Один із найскладніших періодів у житті телеведучої почався у 2019 році, коли під час профілактичного огляду в неї виявили рак молочної залози. Мазур сама публічно розповіла про діагноз, пояснивши це бажанням нагадати жінкам про необхідність регулярних обстежень.

Вона пройшла лікування, перемогла хворобу й повернулася до роботи. Пізніше Мазур з'явилася на обкладинках Marie Claire із коротким натуральним волоссям після лікування та продовжила підтримувати людей, які проходять боротьбу з онкологією.

Де Алла Мазур зараз

Станом на вересень 2026 року Мазур нікуди з телебачення не зникла. Вона залишається авторкою та ведучою "ТСН. Тиждень", працює для марафону "Єдині новини" та YouTube-каналу ТСН.

А у серпні 2026 року телеведуча отримала одну з найпомітніших відзнак у своїй кар'єрі – президентську нагороду "Національна легенда України". В Офісі Президента окремо відзначили її багаторічну роботу в журналістиці та роботу під час війни.

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