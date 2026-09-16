Накануне дня рождения 24 Канал вспоминает, какой была Алла Мазур до телевидения, как начиналась ее карьера, что известно о ее личной жизни и чем она занимается сейчас.

Детство в Хмельницкой области



Алла Мазур с родителями / Фото пресс-службы 1+1



Алла Мазур родилась 16 сентября 1965 года в селе Зиньков в Хмельницкой области в семье медиков. У нее есть младший брат Александр. Школу будущая телеведущая окончила с золотой медалью.

Журналистика появилась в ее жизни еще до поступления в университет. Мазур писала заметки для районной газеты и работала ведущей и репортером школьного радио.

Впоследствии она поступила на факультет журналистики Киевского университета имени Тараса Шевченко, где выбрала специализацию "радиожурналистика".

Радио, телевидение и вот ТСН



Алла Мазур / инстаграм звезды



Карьеру Мазур начала на Украинском радио. Сначала работала корреспонденткой, а впоследствии стала ведущей информационных программ. Вместе с коллегами она готовила одни из первых украинских радиомарафонов – к годовщинам Чернобыльской катастрофы и во время президентских выборов 1991 года.

В 1993 году Алла перешла на УТ-1, где работала в "Украинских телевизионных новостях", вела политико-экономическое ток-шоу "Перекресток" и проект "Инвестиционная история".

А уже 1 января 1997 года Мазур провела первый в истории выпуск ТСН на телеканале 1+1. То, что начиналось просто как новая работа, превратилось почти в тридцатилетние отношения. А в телевизионном мире это уже серьезнее, чем большинство браков.

Впоследствии она стала автором и ведущей "ТСН. Неделя", освещала Оранжевую революцию, Революцию достоинства, начало войны на Донбассе, а после полномасштабного вторжения продолжила работать в информационном марафоне.

Личная жизнь Аллы Мазур

О своей личной жизни телеведущая говорит гораздо реже, чем о работе. Известно, что 15 апреля 2008 года у Аллы Мазур родился сын Артем, которого она воспитывала в одиночку. По состоянию на 2026 год ему уже 18 лет.

В детстве Артем увлекался хоккеем, позже – видеоблогингом и даже имел собственный YouTube-канал. В подростковом возрасте его главным спортивным увлечением стали трюки на самокате.



Сама Мазур неоднократно говорила, что семья остается для нее главным источником сил. В то же время имя отца Артема и подробности своих романтических отношений она публично не раскрывает.

Борьба с онкологией



Алла Мазур / Фото пресс-службы 1+1



Один из самых сложных периодов в жизни телеведущей начался в 2019 году, когда во время профилактического обследования у нее обнаружили рак молочной железы. Мазур сама публично рассказала о диагнозе, объяснив это желанием напомнить женщинам о необходимости регулярных обследований.

Она прошла курс лечения, победила болезнь и вернулась к работе. Позже Мазур появилась на обложках Marie Claire с короткими натуральными волосами после лечения и продолжила поддерживать людей, борющихся с онкологией.

Где сейчас Алла Мазур

По состоянию на сентябрь 2026 года Мазур никуда с телевидения не исчезла. Она по-прежнему является автором и ведущей программы "ТСН. Неделя", работает в эфире марафона "Единые новости" и на YouTube-канале ТСН.

А в августе 2026 года телеведущая получила одну из самых заметных наград в своей карьере – президентскую награду "Национальная легенда Украины". В Офисе Президента особо отметили ее многолетний вклад в журналистику и работу во время войны.

А вот о том, где сейчас живет и чем занимается популярная в 90-х певица Ольга Юнакова, мы уже рассказывали ранее.