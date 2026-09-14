На самом деле Юнакова никуда загадочно не исчезла и не перестала петь. 24 Канал рассказывает , как Ольга Юнакова стала одной из звезд 90-х и где она сейчас.

От львовской девушки до звезды 90-х

Ольга Юнакова родилась во Львове 12 февраля 1971 года, а на сцене оказалась еще совсем маленькой. Ее профессиональная карьера началась уже в 1990 году, когда она стала солисткой группы "Плеч-о-плеч".



Ольга Юнакова и "Плеч-о-плеч" / Фото из соцсетей



И здесь карьера пошла довольно бодро. В 1991 году Юнакова получила первую премию фестиваля "Тарас Бульба" и вторую премию "Червоной руты", а впоследствии стала лауреатом "Таврических игр". Кстати, выступление группы "Плечо к плечу" с Юнаковой на фестивале "Червоная рута" 1991 года сохранилось в архиве "Суспильне".

"Территория А" и сольная карьера

В 1995 году Юнакова решила, что группы ей уже мало, и начала сольную карьеру. Ее клипы попадали в культовый хит-парад "Территория А", а среди песен и видеоработ того периода были "Огонь и лед", "Ты верь мне" и "Оле, Оля".

Одной лишь сценой артистка не ограничилась. После переезда в Киев она работала телеведущей, стала совладелицей студии звукозаписи, училась режиссуре и продолжала выпускать музыку. В ее дискографии появились, в частности, альбомы "Я за любовью", "Войди в мой сон" и "Я хочу так".

Одним словом, Юнакова точно не была типичной "звездой одного хита". Во второй половине 90-х она была хорошо известной украинской артисткой, а ее песни и клипы регулярно появлялись на телевидении.

А потом Ольга Юнакова исчезла



Ольга Юнакова с дочерьми / Фото из инстаграма



Никакого громкого скандала, ссоры с продюсером или эффектного "я ухожу со сцены навсегда" не было. В 2014 году Ольга вместе с мужем Степаном и дочерьми уехала на машине отдыхать в Испанию. Отпуск оказался, мягко говоря, затяжным – семья решила остаться там жить.

"Это их желание остаться здесь – я этого не планировала", – рассказывала впоследствии Юнакова о решении дочерей остаться в Испании.

Семья поселилась на юге страны, в Марбелье. По словам певицы, поначалу переезд давался ей совсем не так романтично, как выглядят фотографии испанского побережья в инстаграме. Ее продолжали приглашать на украинские телепрограммы, а отказываться от работы было больно.

Где сейчас находится Ольга Юнакова



Ольга Юнакова / Фото из инстаграма



Самое интересное, что сцену Юнакова на самом деле не покинула. В Испании она преподает вокал, создала детский музыкальный коллектив, выступает на частных мероприятиях и иногда работает ведущей. Вместе с семьей она также несколько лет организовывала музыкальный фестиваль, пока эти планы не перечеркнула пандемия.

У певицы и ее мужа три дочери – Тереза, Ева и Моника. Старшая дочь выбрала творческую профессию: изучала видеографию, монтаж, фотографию и звукорежиссуру и помогала маме с работой.

А еще бывшая звезда украинских телеэкранов обрела довольно неожиданное хобби. Вместе с мужем она реставрирует старую мебель, а сама Ольга увлеклась кукольными домиками и созданием миниатюр из полимерной глины.

Война и Украина

После начала полномасштабного вторжения Юнакова присоединилась в Испании к помощи украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома. Она работала волонтером на пунктах помощи и рассказывала о поддержке, которую украинские беженцы получали от местных жителей.

При этом артистка не скрывала своего отношения к коллегам, которые после начала войны выбрали Россию. В частности, она резко высказывалась о Таисии Повалий и ее публичных признаниях в любви к стране-агрессору.

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