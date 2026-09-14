Насправді Юнакова нікуди загадково не випарувалася і співати не перестала. 24 Канал розповідає, як Ольга Юнакова стала однією із зірок 90-х та де вона зараз.

Від львівської дівчини до зірки 90-х

Ольга Юнакова народилася у Львові 12 лютого 1971 року, а на сцені опинилася ще зовсім маленькою. Професійна історія почалася вже 1990 року, коли вона стала солісткою гурту "Пліч-о-пліч".



Ольга Юнакова та "Пліч-о-пліч" / Фото з соцмереж



І тут кар'єра пішла доволі бадьоро. У 1991 році Юнакова отримала першу премію фестивалю "Тарас Бульба" та другу премію "Червоної рути", а згодом стала лауреаткою "Таврійських ігор". До речі, виступ "Пліч-о-пліч" з Юнаковою на "Червоній руті" 1991 року зберігся в архіві Суспільного.

"Територія А" і сольна кар'єра

У 1995 році Юнакова вирішила, що гурту їй уже замало, і почала сольну кар'єру. Її кліпи потрапляли до культового хіт-параду "Територія А", а серед пісень та відеоробіт того періоду були "Вогонь і Лід", "Ти вір мені" та "Оле, Оля".

Однією лише сценою артистка не обмежилася. Після переїзду до Києва вона працювала телеведучою, стала співвласницею студії звукозапису, навчалася режисури та продовжувала випускати музику. У її дискографії з'явилися, зокрема, альбоми "Я за любов'ю, "Увійди в мій сон" та "Я хочу так".

Словом, на типову "зірку одного хіта" Юнакова точно не тягнула. У другій половині 90-х вона була добре відомою українською артисткою, а її пісні та кліпи регулярно з'являлися на телебаченні.

А потім Ольга Юнакова зникла



Ольга Юнакова з доньками / Фото з Інстаграму



Ніякого гучного скандалу, сварки з продюсером чи ефектного «я йду зі сцени назавжди» не було. У 2014 році Ольга разом із чоловіком Степаном та доньками поїхала автомобілем на відпочинок до Іспанії. Відпустка виявилася, м'яко кажучи, затяжною – родина вирішила залишитися там жити.

Це їхнє бажання залишитися тут – я цього не планувала, – розповідала згодом Юнакова про рішення доньок залишитися в Іспанії.

Родина оселилася на півдні країни, у Марбельї. За словами співачки, перший час переїзд давався їй зовсім не так романтично, як виглядають фотографії іспанського узбережжя в Instagram. Її продовжували запрошувати на українські телепрограми, а відмовлятися від роботи було боляче.

Де Ольга Юнакова зараз



Ольга Юнакова / Фото з Інстаграму



Найцікавіше, що сцену Юнакова насправді не покинула. В Іспанії вона викладає вокал, створила дитячий музичний колектив, виступає на приватних заходах та іноді працює ведучою. Разом із родиною вона також кілька років організовувала музичний фестиваль, поки ці плани не перекреслила пандемія.

У співачки та її чоловіка три доньки – Тереза, Єва та Моніка. Старша донька обрала творчу професію: навчалася відеографії, монтажу, фотографії та звукорежисури й допомагала мамі з роботою.

А ще колишня зірка українських телеекранів знайшла досить несподіване хобі. Разом із чоловіком вона реставрує старі меблі, а сама Ольга захопилася ляльковими будиночками та створенням мініатюр із полімерної глини.

Війна і Україна

Після початку повномасштабного вторгнення Юнакова долучилася в Іспанії до допомоги українцям, які були змушені залишити свої домівки. Вона волонтерила на пунктах допомоги та розповідала про підтримку, яку українські біженці отримували від місцевих мешканців.

При цьому артистка не приховувала свого ставлення до колег, які після початку війни обрали Росію. Зокрема, різко висловлювалася про Таїсію Повалій та її публічні зізнання в любові до країни-агресорки.

А де ж подівся її колега по сцені Лері Вінн? 24 Канал вже теж розповідав.