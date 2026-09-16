alyona alyona покинула Київ: реперка відверто розповіла, що відбувається у її житті

Українська реперка alyona alyona наважилася на кардинальні зміни у житті. Артистка вирішила залишити Київ та переїхати до Івано-Франківська. Артистка каже, що втомилася жити між двома містами.

Про свій масштабний переїзд alyona alyona відверто розповіла в інстаграмі, поділившись з підписниками роздумами та кадрами зборів. За словами співачки, нескінченні поїздки між містами, затримки залізничних рейсів та постійне життя у дорозі виснажили її та заважали будувати плани. На Франківщині у реперки живе кохана людина, а також зосереджене її творче й дружнє оточення, тому рішення далося природно.

За останній час я просто втомилася жити в потягах. Франківщина для мене вже давно як рідна: тут кохана людина, друзі, фотостудія, музиканти, атмосфера та природа. Я постійно сюди їздила, але через постійні затримки й зсуви графіків потягів стало майже неможливо планувати роботу та життя,

– каже реперка.

alyona alyona зізналася, що настав час обрати себе, трохи заспокоїтися й сповільнитися. Артистка також показала своїм підписникам кадри пакування речей. Частину речей вона вже зібрала, а решту майна досі сортує. Артистка розсекретила, що планує влаштувати розпродаж гардероба на спеціальній платформі, а дещо залишила у київської подруги.

alyona alyona переїхала з Києва: дивіться відео

Співачка переконана, що зміна обстановки допоможе їй відновити ресурси та повернутися до створення нових треків. Реперка зізналася, що останнім часом займалася усім, окрім творчості.

Вірю, що цей край допоможе мені знову наповнитися й писати нову музику. Зараз навколо купа речей й хаос, але попереду новий етап. Франківськ, приймай!,

– додала виконавиця.

Раніше про виїзд з Київської області розповідала Світлана Тарабарова, яка вивезла дітей у більш безпечне місце.