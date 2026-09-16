О своем масштабном переезде alyona alyona откровенно рассказала в инстаграме, поделившись с подписчиками размышлениями и фотографиями сборов. По словам певицы, бесконечные поездки между городами, задержки железнодорожных рейсов и постоянная жизнь в дороге измотали ее и мешали строить планы. Во Франковской области у певицы живет любимый человек, а также сосредоточено ее творческое и дружеское окружение, поэтому решение пришло естественно.

В последнее время я просто устала жить в поездах. Франковская область для меня уже давно как родная: здесь любимый человек, друзья, фотостудия, музыканты, атмосфера и природа. Я постоянно сюда ездила, но из-за постоянных задержек и сбоев в расписании поездов стало почти невозможно планировать работу и жизнь,

– говорит рэперка.

alyona alyona призналась, что пришло время выбрать себя, немного успокоиться и сбавить темп. Артистка также показала своим подписчикам кадры упаковки вещей. Часть вещей она уже собрала, а остальное имущество до сих пор сортирует. Артистка рассказала, что планирует устроить распродажу гардероба на специальной платформе, а кое-что оставила у киевской подруги.

alyona alyona переехала из Киева: смотрите видео

Певица убеждена, что смена обстановки поможет ей восстановить силы и вернуться к созданию новых треков. Рэперка призналась, что в последнее время занималась всем, кроме творчества.

Верю, что этот край поможет мне снова наполниться и писать новую музыку. Сейчас вокруг куча вещей и хаос, но впереди новый этап. Франковск, принимай!,

– добавила исполнительница.

Ранее о выезде из Киевской области рассказывала Светлана Тарабарова, которая вывезла детей в более безопасное место.