Українська співачка Світлана Тарабарова вивезла трьох дітей в інше місто. На своїй сторінці в інстаграмі виконавиця оприлюднила фотографію малюків, які лежать на ліжку. Очевидно, це фото було зроблено в одному з готелів. Співачка повідомила, що родина була змушена залишити свій дім на Київщині через погіршення безпекової ситуації.

Ми не витримали. Евакуювали дітей у більш спокійну область. Дякую ще раз всім, хто хвилюється і написав теплі слова. Життя найцінніше з наших доріг,

– ділиться артистка.



Світлана Тарабарова евакуювала дітей / скрин сториз

Причиною для термінової евакуації став важкий досвід, який родина пережила під час одного з останніх обстрілів. У районі, де розташований будинок артистки, стався приліт із подальшою детонацією боєприпасів. Сильні вибухи та постійна загроза з повітря стали вирішальним чинником для співачки та її чоловіка. Очевидно, що морально та фізично витримувати подібне із маленькими дітьми стало просто неможливо.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Виконавиця підкреслила, що вирішила перевезти дітей до більш спокійного регіону України, де кількість повітряних тривог та обстрілів є меншою. Точного місця нового перебування родини артистка з міркувань безпеки розголошувати не стала.

Світлана Тарабарова – не єдина серед українських знаменитостей, хто ухвалив подібне рішення останнім часом. Через інтенсивні удари по столичному регіону про евакуацію своєї родини до безпечнішого місця також повідомив музикант і лідер гурту O.Torvald Женя Галич, чий будинок у Бучанському районі також зазнав пошкоджень під час обстрілів.

Раніше Олена Шоптенко зізналася, за яких умов повернеться до України зі своїм сином.