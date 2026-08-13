Відома українська хореографка та танцівниця Олена Шоптенко, яка після початку повномасштабного вторгнення виїхала до Австрії разом із сином, поспілкувалася з підписниками в інстаграмі. Зірка вирішила відверто відповісти на запитання, чи планує вона повертатися жити до України.

Хореографка зізналася, що тему повернення додому сприймає дуже болісно. За словами Шоптенко, остаточний вибір залежатиме від безпекової ситуації в країні. Але також є один головний нюанс – інтереси її сина Олексія.



Олена Шоптенко з сином / фото з інстаграму

Дуже важке і болюче питання. Якщо дозволить безпекова ситуація, я б хотіла повернутись. Проте остаточне рішення прийматиму по факту і з огляду не тільки на мої бажання, а й на те, як краще буде для сина, який і так пережив достатньо стресу під час несподіваного переїзду та адаптації у новій країні,

– зазначила танцівниця.

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Шоптенко про повернення до України / скрин сториз

Окрім цього, Олена поділилася своїми враженнями від тривалого перебування у Відні. Вона зауважила, що місто вражає красою та історією, однак їй важко остаточно звикнути до австрійського устрою та місцевих соціальних систем, зокрема медичної.

Шоптенко також зізналася, що довго не могла вимовити слово "еміграція" й зараз не вважає себе експерткою у цій темі. Вона також додала, що тільки нещодавно прийняла цей момент і з цим прийняттям прийшли певні рішення.



Олена Шоптенко / фото з інстаграму

Олена – не єдина, хто переїхав за кордон. Як відомо, нещодавно до Канади подалися Володимир та Катерина Остапчуки. Але вже і там вони знову пакують валізи на переїзд.