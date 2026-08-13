Известная украинская хореографка и танцовщица Елена Шоптенко, которая после начала полномасштабного вторжения уехала в Австрию вместе с сыном, пообщалась с подписчиками в инстаграме. Звезда решила откровенно ответить на вопрос, планирует ли она вернуться жить в Украину.

Хореографка призналась, что тема возвращения домой воспринимается ею очень болезненно. По словам Шоптенко, окончательный выбор будет зависеть от ситуации с безопасностью в стране. Но есть также один главный нюанс – интересы ее сына Алексея.



Елена Шоптенко с сыном / фото из инстаграма

Очень сложный и болезненный вопрос. Если позволит ситуация с безопасностью, я бы хотела вернуться. Однако окончательное решение я буду принимать по обстоятельствам и с учетом не только моих желаний, но и того, что будет лучше для сына, который и так пережил достаточно стресса во время неожиданного переезда и адаптации в новой стране,

– отметила танцовщица.

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Шоптенко о возвращении в Украину / скриншот из сторис

Кроме того, Елена поделилась своими впечатлениями от длительного пребывания в Вене. Она отметила, что город поражает красотой и историей, однако ей трудно окончательно привыкнуть к австрийскому укладу и местным социальным системам, в частности медицинской.

Шоптенко также призналась, что долго не могла произнести слово "эмиграция" и сейчас не считает себя экспертом в этой теме. Она также добавила, что только недавно смирилась с этим моментом, и с этим смирением пришли определенные решения.



Елена Шоптенко / фото из инстаграма

Елена – не единственная, кто переехал за границу. Как известно, недавно в Канаду отправились Владимир и Екатерина Остапчуки. Но уже и там они снова пакуют чемоданы для переезда.