В своем инстаграме Екатерина отвечала на вопросы подписчиков, и один из них спросил: "В какую страну планируете поехать следующей?". Ответ девушки оказался довольно неожиданным, ведь в другую страну семья планирует переехать надолго, хотя и не навсегда. А вот когда именно планируется переезд, жена ведущего не уточнила.

Планируем надолго в Испанию. У Вовы там несколько свадеб. Чтобы не летать туда-сюда,

– призналась Екатерина.

Похоже, у супругов дела идут неплохо. После Испании они также собираются ехать в Италию по той же причине – Владимир будет вести там свадьбу.

Честно говоря, так переезд воспринимается легче,

– добавила Екатерина в своем ответе.



Екатерина Остапчук рассказала о временном переезде в Испанию / фото из инстаграма

В этой же серии вопросов Екатерина перечислила плюсы и минусы жизни в Канаде, а точнее в Монреале, которые она уже успела заметить за этот короткий период. Из плюсов блогерка выделила безопасность, чистоту, отношение к людям и комфорт для воспитания детей. А вот минусы оказались довольно горькими.

Это не мой дом. Сложно привыкать ко всему новому. Нет ощущения своего. И де*ильная система с направлениями от врача на любую процедуру,

– добавила она.



Катя Остапчук рассказала о жизни в Монреале / фото из инстаграма

Ранее Остапчуки говорили, что задумались об эмиграции в Канаду еще год назад. Окончательное решение пара приняла из-за вражеского обстрела.