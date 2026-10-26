alyona alyona показалася після операції зі зменшення шлунка й зробила відверте зізнання про тіло

Реперка alyona alyona показалася після операції зі зменшення шлунка й розповіла, як проходить її відновлення. Артистку вже виписують з лікарні, вона почувається краще, проте не все йшло так добре.

У своїх Stories в інстаграмі alyona alyona, яка нещодавно налякала фанів світлиною з лікарні, розповіла, як проходили її перші дні після операційного втручання. На 4 день після операції артистку вже виписують, але переддень був найважчим, каже вона.

На другий день я якось і присідала легше, температури не було, і не так боліла вавка. Тепер у мене температура, вийняли катетер з цієї руки, поставили в цю руку. Постійно болить, знеболювальне багато не дають, бо не хочуть, щоб я стала наркоманкою,

– каже alyona alyona.

Реперка також показала свій живіт на другий день після операції. На відео видно пластирі, які закривають чотири проколи. Один з них трохи непокоїв артистку, але загалом, запевняє вона, нічого страшного немає.



alyona alyona після операції / Скрин сториз

Мені вийняли дренаж, який у мене був. І я вам зараз покажу, які вавочки у мене є. Всього-на-всього. Найболючіше, звичайно, отут. Ну, тягне десь і тут, і там тягне. В принципі, нічого страшного нема,

– каже вона.

Також у своєму інстаграмі alyona alyona написала величезного публічного листа своєму тілу. Вона зазначила, що з ним пройшла через багато випробувань і зізналася йому в коханні.

Я знаю, що ти було дане мені таким ще років з 16 і ми з тобою пройшли через багато різних випробувань: від любові до ненависті, від самолюбування до самонасилля, від прийняття до змирення. І я любила, люблю і буду любити тебе будь-яким, бо ти моє, бо ти мені комфортне, бо ти гладеньке і м'якеньке, бо ти оберігало мене завжди від ворожого і непередбачуваного світу,

– каже реперка.



alyona alyona зробила операцію зі зменшення шлунка / Фото roslyakova_oleksandra

Артистка зазначила, що багато років робила все, щоб люди почали приймати жінок з різними тілами й формами, побачили красу і перестали постійно чогось вимагати. alyona alyona підкреслила, що їй це вдалося, бо дуже багато відомих людей, блогерів, ведучих, моделей і різних публічних жінок в тілі стали видимими в Україні.

А у нас з тобою далі буде інша місія. І коли вона здійсниться – ми так само прозвітуємо перед всіма і скажемо ДЯКУЮ всім, хто довірився нам, надихнувся нами і пішов за нами,

– додала вона.

Схоже, що для реперки зараз починається новий етап у житті. До речі, нещодавно вона також ухвалила важливе для себе рішення покинути Київ.