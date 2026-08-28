Штучні борги й фейкові співпраці: alyona alyona заявила про шахраїв, які наживаються на її імені

Відома українська реперка alyona alyona попередила шанувальників про шахраїв. Зловмисники нахабно використовують ім'я артистки, щоб наживатися на довірливих людях та псувати її репутацію.

На своїй сторінці в інстаграмі виконавиця опублікувала відеозвернення, де детально розповіла про неприємний інцидент.

За словами артистки, невідомі особи розгорнули цілу схему від її імені. Вони не лише пропонують фейкові співпраці, але й намагаються створити штучні борги та навіть гарантують особисту присутність реперки на різноманітних заходах.

Останнім часом я все частіше зіштовхуюся з неприємними ситуаціями, тому вважаю за необхідне розставити всі крапки над "і" та убезпечити нас із вами від непорозумінь. З'явилися випадки недобросовісних дій третіх осіб, які намагаються дискредитувати моє ім'я, створювати штучні борги, пропонувати співпрацю від мого імені та гарантувати мою особисту присутність на заходах,

– зазначила alyona alyona.

Вона закликала всіх бути максимально уважними та ретельно перевіряти будь-яку інформацію.

Щоб уникнути подальших махінацій, alyona alyona оприлюднила єдині правильні контакти для зв'язку з її командою. Усі робочі питання вирішуються виключно через Telegram за ніком @manager_alyona_alyona або через офіційну пошту official@alyonateam.com.

Співачка також попросила відгукнутися тих, хто вже встиг постраждати від дій шахраїв або отримував сумнівні пропозиції щодо переказу коштів. Усі такі кейси вона просить надсилати їй в особисті повідомлення або на вказаний email.

Alyona Alyona повідомила про шахраїв. Дивіться відео онлайн:

Подібні випадки останнім часом трапляються і з іншими українськими знаменитостями. Зокрема, у липні про схожу ситуацію розповіла акторка Наталка Денисенко, яка також зіткнулася з шахраями в мережі.