На своей странице в инстаграме певица опубликовала видеообращение, в котором подробно рассказала о неприятном инциденте.

По словам артистки, неизвестные лица развернули целую аферу от ее имени. Они не только предлагают фейковые предложения о сотрудничестве, но и пытаются создать искусственные долги и даже гарантируют личное присутствие рэперши на различных мероприятиях.

В последнее время я все чаще сталкиваюсь с неприятными ситуациями, поэтому считаю необходимым расставить все точки над "i" и обезопасить нас с вами от недоразумений. Появились случаи недобросовестных действий третьих лиц, которые пытаются дискредитировать мое имя, создавать искусственные долги, предлагать сотрудничество от моего имени и гарантировать мое личное присутствие на мероприятиях,

– отметила alyona alyona.

Она призвала всех быть максимально внимательными и тщательно проверять любую информацию.

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Чтобы избежать дальнейших махинаций, alyona alyona обнародовала единственные правильные контакты для связи с ее командой. Все рабочие вопросы решаются исключительно через Telegram по нику @manager_alyona_alyona или через официальную почту official@alyonateam.com.

Певица также попросила откликнуться тех, кто уже успел пострадать от действий мошенников или получал сомнительные предложения о переводе средств. Все такие случаи она просит присылать ей в личные сообщения или на указанный адрес электронной почты.

Alyona Alyona сообщила о мошенниках. Смотрите видео онлайн:

Подобные случаи в последнее время происходят и с другими украинскими знаменитостями. В частности, в июле о похожей ситуации рассказала актриса Наталья Денисенко, которая также столкнулась с мошенниками в сети.