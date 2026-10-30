Alyona Alyona розкрила, чому лікарі суворо заборонили їй зараз вагітніти

Українська реперка alyona alyona відверто зізналася, що планує стати мамою, але наразі змушена відкласти вагітність через нещодавню баріатричну операцію. Лікарі суворо заборонили 35-річній артистці народжувати найближчі два роки, щоб дати організму час на повноцінне відновлення після зменшення шлунка.

Про свої плани на поповнення в родині зірка розповіла підписникам в інстаграмі. Виконавиця поділилася, що завжди мріяла народити двох малюків до свого 40-річчя, проте хірургічне втручання внесло серйозні корективи у ці плани.

Медики попередили знаменитість про великі ризики для здоров'я. За словами артистки, виношування дитини зараз неможливе через втрату мінералів, зміну процесу засвоєння їжі та масштабні трансформації, які наразі переживає її тіло.

Як мінімум через втрату мінералів. Через те, як буде засвоюватися їжа. Через те, що будуть загоюватися рани й з тілом будуть відбуватися великі трансформації. Насправді наголосили на тому, щоб було 2 роки до вагітності, щоб дати організму оклигатися,

– пояснила alyona alyona.

Попри такі суворі рекомендації, реперка не втрачає оптимізму і готова чекати стільки, скільки буде потрібно для повного одужання. Вона вірить, що її мрія про велику сім'ю обов'язково здійсниться.

Я, звичайно, до 40 хотіла двох. Побачимо, як складеться життя. Може, мені Бог і чоловік дадуть одразу двійню,

– сказала Альона.

Alyona Alyona відверто заговорила про вагітність / Скриншот з інстаграм-сторіс

До речі, у вересні артистка переїхала з Києва на Івано-Франківщину, де мешкає її коханий.