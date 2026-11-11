Обрала своє життя: Приходько вперше розповіла про аборт і висловилася про його заборону

Українська співачка Анастасія Приходько поділилася болючою особистою історією та відверто розповіла про перенесений аборт. Артистка вирішила публічно висловити власну позицію щодо резонансної петиції.

Нещодавно до Кабміну була подана електронна петиція про заборону абортів за бажанням матері, яка викликала бурхливу реакцію в суспільстві. Анастасія Приходько не змогла залишитися осторонь і у своєму інстаграмі чітко пояснила, чому категорично не підтримує такі ініціативи, оприлюднивши власну драматичну історію і назвавши цю петицію абсурдною.

Я була вагітна четвертою дитиною, і за всіма медичними показаннями мені не можна було народжувати. Треба було обирати: моє життя чи життя дитини! Я обрала своє життя, адже в мене вже було троє дітей, а наймолодшому тоді був лише рік і три місяці,

– зізналася артистка.



Приходько висловилася про заборону абортів / Фото sandra_kriger69

Співачка наголосила, що подібні заборони є неприпустимими, особливо під час повномасштабної війни, коли українські жінки проходять через важкі випробування.

Тому я вважаю, що ця петиція не може бути розглянута в такі часи. Ми бачили й чули безліч страшних історій про те, як ворог ґвалтував наших жінок. І як їм потім із цим жити?! Я переконана, що жінка має право сама вирішувати, що їй робити, від кого народжувати, чи народжувати взагалі,

– каже Приходько.

Вона додала, що жінка не є чиєюсь власністю та має право самостійно обирати свій життєвий шлях.

Тема захисту здоров'я жінки та безпечної медицини залишається вкрай гострою для українського суспільства. Нещодавно мережу шокувала звістка про те, що співачка Ірина Федишин втратила дитину на пізньому терміні вагітності. Згодом її чоловік назвав лікарів, яких звинуватив у цій трагедії.