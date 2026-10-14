"Якби я знав": Анатолій Анатоліч показав останню переписку з коміком Венею

Шоумен Анатолій Анатоліч показав останнє листування з коміком Олександром Венедчуком, відомим як Веня, який помер 13 жовтня.

Анатолій Анатоліч опублікував скриншоти їхньої переписки в інстаграмі.

Як виявилося, Наприкінці червня 2026 року чоловіки домовлялися про інтерв'ю, однак зустріч так і не відбулася через погане самопочуття коміка.

Наша остання переписка. Мали писати інтерв'ю. Веня захворів. Головне – здоров'я, – написав я. Якби я знав, що це останнє спілкування. Що б я сказав? Дуже шкода. Сподіваюся, тобі краще на небесах,

– зазначив Анатолій Анатоліч.

Анатолій Анатоліч показав останнє листування з Венею із "Ветеранів космічних військ" / Скриншот з інстаграму

Що відомо про стан здоров'я Вені?

У січні 2025 року Олександр Венедчук пережив крововилив у мозок, який почав провокувати втрату свідомості й дуже сильні та затяжні судоми всього тіла. 31 січня його забрала швидка допомога просто зі знімань шоу "Еліас". Стан гумориста був критичним, тож нейрохірурги ухвалили рішення терміново провести операцію.

Я живий, крові більше немає, судом немає, але немає і 20% черепної коробки,

– розповідав тоді Веня.

Після операції комік проходив реабілітацію.

У вересні 2025 року він повідомив про ще одне хірургічне втручання, після якого частину його черепа замінили титановою конструкцією. "У вівторок мене прооперували. Тепер 35% моєї голови – це сплав титану і якоїсь супер-пупер штуки", – зазначив тоді гуморист.

Олександр Венедчук / Фото з його інстаграму

Що саме стало причиною смерті Вені, наразі невідомо. Раніше ми писали що відомо про кар'єру Олександра Венедчука.