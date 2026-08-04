Анатолій Анатоліч прокоментував закиди через те, що не служить: "Відповідь проста"

Український телеведучий Анатолій Анатоліч прокоментував закиди щодо своєї служби в армії та пояснив, чим займається нині.

Про це він розповів в інтерв'ю для проєкту "Насправді Show".

За словами шоумена, він не уникає військового обліку та має всі необхідні документи в порядку. Він наголосив, що залишається в Україні й використовує свій ресурс для допомоги фронту.

У мене відповідь проста: я пройшов ВЛК, стою на обліку у військкоматі, всі документи у мене в порядку,

– зазначив він.

Анатоліч також нагадав, що як багатодітний батько мав законне право виїхати за кордон, але свідомо цього не зробив. Його найстаршій доньці 4 липня виповнилося 15 років.

У мене проста позиція: або ти для війська, або ти у війську,

– сказав телеведучий, описуючи своє ставлення до мобілізації.

Водночас Анатолій Анатоліч каже, що не виключає можливості долучитися до війська. Однак наразі вважає, що найбільше користі може принести завдяки волонтерству та постійній підтримці українських захисників.

Я взагалі вважаю, якщо людина ефективна в підтримці якоїсь бригади, то будь-яка бригада скаже: клас, працюй, бо ця людина закриє їм потреби в оснащенні, зброї – все, що їм потрібно,

– додав він.

Інтерв'ю з Анатолієм Анатолічем: дивіться відео онлайн

До слова, напередодні стало відомо, що фіналіст другого сезону "Холостячки" Дмитро Шевченко мобілізувався.