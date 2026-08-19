Ненавиджу русню: На фронті загинув барабанщик гурту "Руки'в Брюки" Анатолій Ткач
Українська музична спільнота зазнала ще однієї болючої втрати. Боронячи нашу державу від російських загарбників, на фронті загинув військовослужбовець та відомий музикант Анатолій Ткач. Він був незмінним барабанщиком популярного рок-н-рольного гурту "Руки'в Брюки".
Трагічну звістку повідомила у фейсбуці сестра полеглого героя Валентина. На своїй сторінці у фейсбуці вона присвятила братові короткі, але дуже щемливі слова.
Мій світ наче стерся. Анатолій Ткач, мій брат, мій найкращий друг загинув,
– написала вона.
Анатолій Ткач з сестрою / фото з фейсбуку
Біль втрати розділив і лідер гурту "Руки'в Брюки" Олександр Ремез, який нині також є учасником Культурних сил України. У своєму інстаграмі музикант емоційно відреагував на загибель колеги по сцені.
Покойся з миром, мій принциповий, відповідальний товаришу. Ткач Анатолій Сергійович загинув. Ненавиджу русню,
– висловився артист.
Анатолій Ткач / фото з інстаграму
У мирному житті Анатолій Ткач здобував вищу освіту в стінах Київського політехнічного інституту. Він був талановитим музикантом і до приходу в гурт "Руки'в Брюки", який виконує музику в американському стилі 1940-1960-х років, грав у складі колективу Los Fartos.
До лав Збройних сил України митець приєднався у липні 2024 року. Свій бойовий шлях чоловік проходив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.