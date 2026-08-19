Трагічну звістку повідомила у фейсбуці сестра полеглого героя Валентина. На своїй сторінці у фейсбуці вона присвятила братові короткі, але дуже щемливі слова.

Мій світ наче стерся. Анатолій Ткач, мій брат, мій найкращий друг загинув,

– написала вона.

Анатолій Ткач з сестрою / фото з фейсбуку

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Біль втрати розділив і лідер гурту "Руки'в Брюки" Олександр Ремез, який нині також є учасником Культурних сил України. У своєму інстаграмі музикант емоційно відреагував на загибель колеги по сцені.

Покойся з миром, мій принциповий, відповідальний товаришу. Ткач Анатолій Сергійович загинув. Ненавиджу русню,

– висловився артист.

Анатолій Ткач / фото з інстаграму

У мирному житті Анатолій Ткач здобував вищу освіту в стінах Київського політехнічного інституту. Він був талановитим музикантом і до приходу в гурт "Руки'в Брюки", який виконує музику в американському стилі 1940-1960-х років, грав у складі колективу Los Fartos.

До лав Збройних сил України митець приєднався у липні 2024 року. Свій бойовий шлях чоловік проходив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.