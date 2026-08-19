Трагическую новость сообщила в фейсбуке сестра погибшего героя Валентина. На своей странице в фейсбуке она посвятила брату короткие, но очень трогательные слова.
Мой мир как будто исчез. Анатолий Ткач, мой брат, мой лучший друг погиб,
– написала она.
Анатолий Ткач с сестрой / фото из фейсбука
Боль утраты разделил и лидер группы "Руки'в Брюки" Александр Ремез, который в настоящее время также является участником "Культурных сил Украины". В своем инстаграме музыкант эмоционально отреагировал на гибель коллеги по сцене.
Покойся с миром, мой принципиальный, ответственный товарищ. Ткач Анатолий Сергеевич погиб. Ненавижу русских,
– написал артист.
Анатолий Ткач / фото из инстаграма
В мирную жизнь Анатолий Ткач получал высшее образование в Киевском политехническом институте. Он был талантливым музыкантом и до прихода в группу "Руки'в Брюки", исполняющую музыку в американском стиле 1940–1960-х годов, играл в составе коллектива Los Fartos.
В ряды Вооруженных сил Украины артист вступил в июле 2024 года. Свой боевой путь он проходил в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.