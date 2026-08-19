Трагическую новость сообщила в фейсбуке сестра погибшего героя Валентина. На своей странице в фейсбуке она посвятила брату короткие, но очень трогательные слова.

Мой мир как будто исчез. Анатолий Ткач, мой брат, мой лучший друг погиб,

– написала она.

Анатолий Ткач с сестрой / фото из фейсбука

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Боль утраты разделил и лидер группы "Руки'в Брюки" Александр Ремез, который в настоящее время также является участником "Культурных сил Украины". В своем инстаграме музыкант эмоционально отреагировал на гибель коллеги по сцене.

Покойся с миром, мой принципиальный, ответственный товарищ. Ткач Анатолий Сергеевич погиб. Ненавижу русских,

– написал артист.

Анатолий Ткач / фото из инстаграма

В мирную жизнь Анатолий Ткач получал высшее образование в Киевском политехническом институте. Он был талантливым музыкантом и до прихода в группу "Руки'в Брюки", исполняющую музыку в американском стиле 1940–1960-х годов, играл в составе коллектива Los Fartos.

В ряды Вооруженных сил Украины артист вступил в июле 2024 года. Свой боевой путь он проходил в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.