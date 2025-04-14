Працював з Гайтаною і Тонею Матвієнко: трагічно загинув музикант Андрій Гураль

На Буковині загинув музикант Андрій Гураль. Він був композитором та аранжувальником, працював з відомими українськими зірками.

Про втрату повідомив радіоведучий Олег Сірман. Про це пише Show 24 з посиланням на його фейсбук-сторінку.

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Кожної години на "Буковинській Хвилі" лунає пісня Андрія Гураля "Відлітаю". Ніколи не думав, що її слова стануть пророчими. Минулої ночі Андрій трагічно загинув. Він був великою людиною з великим серцем. Геніальним музикантом і моїм наставником,

– написав Олег Сірман.

Андрій Гураль доклався до створення сотень пісень, які полюбилися багатьом слухачам. Він працював з відомими українськими артистами – Гайтаною, Тонею Матвієнко, гуртами "Нічлава", БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, додає "Чернівецький промінь".

Андрій Гураль / Фото з фейсбуку музиканта

Раніше на Буковині сталась смертельна аварія

14 квітня представники Нацполіції в Чернівецькій області повідомили про ДТП, що сталася ввечері 13 квітня в селі Оршівці. Водійка автомобіля марки Mercedes-Benz наїхала на 46-річного місцевого мешканця. Чоловік отримав численні травми, не сумісні з життям.

Буковинець помер, коли йому надавали медичну допомогу. Ім'я загиблого не називають. За фактом аварії слідчі розпочали розслідування.