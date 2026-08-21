Андрій Садовий показав, де відсвяткував 58-річчя, та поділився фото з дружиною
Міський голова Львова Андрій Садовий 19 серпня відсвяткував 58-й день народження.
Цього разу мер вирішив провести особливий день разом із дружиною Катериною Кіт-Садовою. Про це він написав на своїй сторінці в інстаграмі.
Подружжя вирушило до Бакоти – мальовничого місця на Хмельниччині, яке Садовий називає одним зі своїх "місць сили".
На світлині він позує разом із дружиною, мистецтвознавицею та співвласницею медіахолдингу ТРК Люкс Катериною Кіт-Садовою.
Колись ці землі були частиною держави короля Данила. А до Бакоти за його наказом приходив його син Лев. Сьогодні це одне з моїх місць сили. Тому свій день народження вирішив провести саме тут. Дякую всім за привітання. Дуже цінно,
– написав мер Львова.
Зазначимо, що серпень став особливим місяцем і для особистого життя подружжя. Цього місяця Андрій Садовий та Катерина Кіт-Садова відзначили 25-ту річницю шлюбу.