Цього разу мер вирішив провести особливий день разом із дружиною Катериною Кіт-Садовою. Про це він написав на своїй сторінці в інстаграмі.

Подружжя вирушило до Бакоти – мальовничого місця на Хмельниччині, яке Садовий називає одним зі своїх "місць сили".

На світлині він позує разом із дружиною, мистецтвознавицею та співвласницею медіахолдингу ТРК Люкс Катериною Кіт-Садовою.

Колись ці землі були частиною держави короля Данила. А до Бакоти за його наказом приходив його син Лев. Сьогодні це одне з моїх місць сили. Тому свій день народження вирішив провести саме тут. Дякую всім за привітання. Дуже цінно,

– написав мер Львова.

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Зазначимо, що серпень став особливим місяцем і для особистого життя подружжя. Цього місяця Андрій Садовий та Катерина Кіт-Садова відзначили 25-ту річницю шлюбу.