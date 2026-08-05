З цієї нагоди мер Львова опублікував в інстаграмі спільне фото з коханою та лаконічно привітав її зі святом.

Сьогодні нам 25 років. Катерина каже, що це багато. Я так не думаю,

– написав Садовий.

На фото Андрій і Катерина ніжно обіймаються та усміхаються в камеру.

Андрій Садовий з дружиною / Фото з інстаграму мера Львова

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Як почалася історія кохання Андрія та Катерини Садових

Майбутнє подружжя познайомилося близько 30 років тому на святкуванні Дня міста Львова. Знайомство організував їхній спільний товариш. За словами Андрія Садового, тоді вони разом пили каву та танцювали в Бернардинському дворику.

На той час Садовий уже займався підприємницькою діяльністю, а Катерина була студенткою. Попри тривалі стосунки, пара не поспішала офіційно оформлювати шлюб. Одружилися вони у 2001 році.

Разом Андрій та Катерина виховують п'ятьох синів – Івана-Павла, Тадея-Луку, Михайла, Йосипа та Антонія.

У 2024 році, через 23 роки після весілля, подружжя вирішило поновити свої шлюбні обітниці.

До речі, нещодавно ще важливу сімейну дату також відзначили співачка Ірина Федишин та її чоловік, продюсер Віталій Човник. Подружжя святкувало 20-ту річницю шлюбу.