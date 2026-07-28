З цієї нагоди артистка опублікувала в інстаграмі зворушливий допис, у якому згадала день їхнього весілля, та поділилася архівною фотографією з церемонії. До речі, останнім часом у родині Федишин і Човника було одразу кілька особливих подій. Нещодавно їхній старший син Юрій відсвяткував 15-річчя, а молодший – 11-й день народження.

Як Федишин привітала чоловіка з порцеляновим весіллям

Колись один хлопець прийшов на мій концерт за автографом… А сьогодні він мій чоловік. 20 років тому ми сказали одне одному найважливіше "Так". Мені тоді було лише 19 років. Хтось казав, що це зарано. Але я жодного дня про це не пошкодувала,

– написала співачка.

І зазначила, що за 20 років подружнього життя вони з чоловіком пережили чимало щасливих моментів, труднощів і перемог, але попри все завжди залишалися поруч одне з одним.

Артистка подякувала Віталію за любов, підтримку й турботу, а їхніх двох синів назвала головним досягненням їхньої родини. На завершення вона зізналася, що з кожним роком любить чоловіка ще сильніше.

Весільне фото Ірини Федишин та Віталія Човника / Фото з інстаграму співачки

Додамо, що коли подружжя святкувало 15-ту річницю шлюбу, Ірина Федишин і Віталій Човник вдруге стали під вінець.