З цієї нагоди артистка поділилася на своїй сторінці в інстаграмі спільною світлиною з іменинником і присвятила йому зворушливе привітання. Це, до речі, вже друге сімейне свято за останній час, адже нещодавно старшому сину артистки Юрію виповнилося 15 років.

Який вигляд зараз має молодший син Ірини Федишин?

На опублікованому фото Олег позує у білій футболці та темно-синіх шортах, а Ірина ніжно обіймає його зі спини. Святкову атмосферу на фотографії створюють торт, повітряні кульки та фольгована штора для фотозони. Увесь декор витриманий у синій кольоровій гамі.

Здається, ще зовсім недавно я вдруге стала мамою, а сьогодні переді мною вже такий дорослий, добрий, щирий і розумний хлопець. Час пролетів неймовірно швидко,

– написала Ірина Федишин.

У своєму привітанні співачка побажала синові, щоб Господь оберігав його на кожному кроці, дарував міцне здоров'я, щасливу долю, вірних друзів і допоміг здійснити всі мрії.

Найбільше наше бажання – щоб ти зростав у мирній, вільній Україні. Нехай цей день якнайшвидше стане реальністю для всіх наших дітей. Любимо тебе безмежно! З Днем народження, наш дорогий синочку,

– підсумувала артистка.

Ірина Федишин раніше розповідала, що Олежик мріє лікувати дітей.

Додамо, також що співачка з чоловіком задумується над третьою дитиною. Коханий Ірини Федишин, продюсер Віталій Човник, мріє про донечку.