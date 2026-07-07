По этому случаю артистка поделилась на своей странице в инстаграме совместным снимком с именинником и посвятила ему трогательное поздравление. Это, кстати, уже второй семейный праздник за последнее время, ведь недавно старшему сыну артистки Юрию исполнилось 15 лет.

Как сейчас выглядит младший сын Ирины Федишин?

На опубликованном фото Олег позирует в белой футболке и темно-синих шортах, а Ирина нежно обнимает его сзади. Праздничную атмосферу на фотографии создают торт, воздушные шарики и фольгированная занавеска для фотозоны. Весь декор выдержан в синей цветовой гамме.

Кажется, еще совсем недавно я во второй раз стала мамой, а сегодня передо мной уже такой взрослый, добрый, искренний и умный парень. Время пролетело невероятно быстро,

– написала Ирина Федишин.

В своем поздравлении певица пожелала сыну, чтобы Господь оберегал его на каждом шагу, подарил крепкое здоровье, счастливую судьбу, верных друзей и помог осуществить все мечты.

Наше самое большое желание – чтобы ты рос в мирной, свободной Украине. Пусть этот день как можно скорее станет реальностью для всех наших детей. Любим тебя безгранично! С Днем рождения, наш дорогой сынок,

– подытожила артистка.

Ирина Федишин ранее рассказывала, что Олежик мечтает лечить детей.

Добавим также, что певица с мужем задумываются о третьем ребенке. Возлюбленный Ирины Федишин, продюсер Виталий Човник, мечтает о дочке.