По этому случаю артистка опубликовала в инстаграмме трогательный пост, в котором вспомнила день их свадьбы, и поделилась архивными фото с церемонии. Кстати, в последнее время в семье Федишин и Човника было сразу несколько особых событий. Недавно их старший сын Юрий отметил 15-летие, а младший – 11-й день рождения.

Как Федишин поздравила мужа с фарфоровой свадьбой

Когда-то один парень пришел на мой концерт за автографом… А сегодня он мой муж. 20 лет назад мы сказали друг другу самое важное "Да". Мне тогда было всего 19 лет. Кто-то говорил, что это рано. Но я ни одного дня об этом не пожалела,

– написала певица.

И отметила, что за 20 лет супружеской жизни они с мужем пережили немало счастливых моментов, трудностей и побед, но, несмотря ни на что, всегда оставались рядом друг с другом.

Артистка поблагодарила Виталия за любовь, поддержку и заботу, а двух сыновей назвала главным достижением их семьи. В заключение она призналась, что с каждым годом любит мужчину еще сильнее.

Свадебное фото Ирины Федишин и Виталия Човника / Фото из инстаграмма певицы

Добавим, что когда супруги праздновали 15-ю годовщину брака, Ирина Федишин и Виталий Човник во второй раз стали под венец.