Анджеліна Джолі підтримала 14-річну українку, яка постраждала від російського удару

Голлівудська акторка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі зв'язалася з 14-річною Поліною з Ізюма. На початку лютого цього року дівчинка отримала тяжкі поранення внаслідок російського ракетного удару.

Українка дістала тяжкі поранення, через які тимчасово не може ходити. Про це повідомляє Show24 з посиланням на UNITED24.

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Наразі Поліна проходить лікування в київській дитячій лікарні "Охматдит", де лікарі роблять усе можливе, щоб повернути їй можливість рухатися. Вона мужньо бореться за своє одужання, а її найбільша мрія – знову стати на ноги.

Під час розмови з психологами дівчинка зізналася, що дуже хотіла б зустрітися з Анджеліною Джолі, яка неодноразово висловлювала підтримку українському народу. Та ось нещодавно мрія Поліни здійснилася, й акторка зв'язалася з нею в онлайн-форматі. Зірка висловила слова підтримки, підбадьорила дівчинку та передала їй особисту записку з теплими побажаннями. Ця несподівана зустріч стала для Поліни справжнім подарунком і додала їй сил у боротьбі за одужання.

Записка Анджеліни Джолі для українки / Фото UNITED24

Нагадаємо, що 4 лютого росіяни атакували Ізюм балістикою, приблизно об 11:34. Внаслідок удару постраждали 55 людей, серед яких 3 дітей. Крім цього, ворог зруйнував адміністративні будівлі та пошкодив житловий п'ятиповерховий будинок.