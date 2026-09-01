Фотографуватися не можна: блогерка несподівано зустріла за сніданком у Полтаві Анджеліну Джолі

Легендарна голлівудська акторка Анджеліна Джолі продовжує свою неанонсовану подорож Україною. Цього разу всесвітньо відому зірку та посла доброї волі ЮНІСЕФ помітили в одному із закладів Полтави.

Візит знаменитості став справжнім сюрпризом, адже офіційно про її приїзд ніхто не повідомляв. Першого вересня блогерка Яна Нікітченко заскочила зірку Голлівуду під час сніданку в ресторані місцевого готелю. Відповідним відео поділилася дівчина у соцмережах. Очевидиця розповіла, що фотографуватися з селебріті супроводжуючі не дозволяли, але втриматися було просто неможливо.

Фотографуватися з нею не можна було, тому я просто сиділа навпроти і милувалася. Ну дуже вона красива. А тепер найскладніше - зробити вигляд, що ти абсолютно спокійна, коли поряд сидить Анджеліна Джолі. Я, звичайно, намагалася ... але руки самі потягнулися до телефону,

– написала відвідувачка.

Дівчина додала, що акторка поводилася дуже відкрито і привітно. Між ними навіть відбувся короткий милий діалог.

Все, що я могла зробити в цей момент, – сказати їй: "Hello". Вона теж сказала: "Hello", посміхнулася... і пішла брати каву, – поділилася емоціями очевидиця.

На опублікованому відео видно, що Анджеліна приїхала не сама. Її супроводжували представники міжнародного благодійного фонду Legacy of War Foundation, який активно допомагає постраждалим від війни.

Анджеліна Джолі в Полтаві / відео з інстаграму

Цікаво, що це вже третій візит володарки "Оскара" до нашої країни за час повномасштабного вторгнення. Свій точний маршрут зірка тримає в секреті заради безпеки, але цими днями її вже встигли побачити у Тернополі, Кременчуці, Харкові та Львові.