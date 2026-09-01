Визит знаменитости стал настоящим сюрпризом, ведь официально о ее приезде никто не сообщал. Первого сентября блогерша Яна Никитченко застала голливудскую звезду за завтраком в ресторане местного отеля. Соответствующим видео девушка поделилась в соцсетях. Очевидица рассказала, что сопровождающие не разрешали фотографироваться с знаменитостью, но удержаться было просто невозможно.

Фотографироваться с ней нельзя было, поэтому я просто сидела напротив и любовалась. Она просто очень красивая. А теперь самое сложное – сделать вид, что ты совершенно спокойна, когда рядом сидит Анджелина Джоли. Я, конечно, пыталась... но руки сами потянулись к телефону,

– написала посетительница.

Девушка добавила, что актриса вела себя очень открыто и приветливо. Между ними даже состоялся короткий милый диалог.

Все, что я могла сделать в этот момент, – сказать ей: "Hello". Она тоже сказала: "Hello", улыбнулась... и пошла за кофе, – поделилась эмоциями очевидица.

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На опубликованном видео видно, что Анджелина приехала не одна. Ее сопровождали представители международного благотворительного фонда Legacy of War Foundation, который активно помогает пострадавшим от войны.



Анджелина Джоли в Полтаве / Видео из инстаграма

Интересно, что это уже третий визит обладательницы "Оскара" в нашу страну за время полномасштабного вторжения. Свой точный маршрут звезда держит в секрете ради безопасности, но в эти дни ее уже успели увидеть в Тернополе, Кременчуге, Харькове и Львове.