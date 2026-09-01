Візит знаменитості став справжнім сюрпризом, адже офіційно про її приїзд ніхто не повідомляв. Першого вересня блогерка Яна Нікітченко заскочила зірку Голлівуду під час сніданку в ресторані місцевого готелю. Відповідним відео поділилася дівчина у соцмережах. Очевидиця розповіла, що фотографуватися з селебріті супроводжуючі не дозволяли, але втриматися було просто неможливо.

Фотографуватися з нею не можна було, тому я просто сиділа навпроти і милувалася. Ну дуже вона красива. А тепер найскладніше - зробити вигляд, що ти абсолютно спокійна, коли поряд сидить Анджеліна Джолі. Я, звичайно, намагалася ... але руки самі потягнулися до телефону,

– написала відвідувачка.

Дівчина додала, що акторка поводилася дуже відкрито і привітно. Між ними навіть відбувся короткий милий діалог.

Все, що я могла зробити в цей момент, – сказати їй: "Hello". Вона теж сказала: "Hello", посміхнулася... і пішла брати каву, – поділилася емоціями очевидиця.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

На опублікованому відео видно, що Анджеліна приїхала не сама. Її супроводжували представники міжнародного благодійного фонду Legacy of War Foundation, який активно допомагає постраждалим від війни.

Анджеліна Джолі в Полтаві / відео з інстаграму

Цікаво, що це вже третій візит володарки "Оскара" до нашої країни за час повномасштабного вторгнення. Свій точний маршрут зірка тримає в секреті заради безпеки, але цими днями її вже встигли побачити у Тернополі, Кременчуці, Харкові та Львові.